Bullrich adelantó que hará campaña por LLA en 2025 y diferenció a Milei de Macri: "Javier va a fondo"

La ministra de Seguridad,, reavivió la interna amarilla al asegurar queadelantó que hará campaña por La Libertad Avanza en 2025 y respaldó al presidente Javier Milei al diferenciarlo del exmandatario Mauricio Macri: “Javier va a fondo”.“¿Hay peligro de que La Libertad Avanza absorba al PRO y a todos sus votantes?”, le consultaron a la funcionaria de Seguridad durante una entrevista con el canal EDA TV. “Y”, aseguró de cara a las legislativas de 2025.En ese sentido, la ministra consideró: “Nosotros tomamos una decisión y yo como perteneciente a PRO tomé una decisión, como candidata a presidenta de PRO, que fue apoyar a Javier Milei,”.Respecto a su vínculo con Mauricio Macri en medio de la interna, la funcionaria libertaria dijo no tener “ni mejor ni peor relación de la que tenía antes”, pero aclaró sus diferencias: “Y ahora no lo podemos dejar en la mitad del río. Esa es mi convicción. Ese es quizás el debate que estamos dando”."El compromiso con los votantes de Milei no es mío personal”, remarcó Bullrich al tiempo que recordó sobre las elecciones presidenciales del 2023: “Los votos de Javier más los votos de Patricia, para decirlo en términos de lo que fue electoralmente, se sumaron”, afirmó.Y comparó a Macri con Milei: “"El primer día yo le dije ‘voy contra los piquetes’ y ‘vamos’. Nunca me dijo ‘ojo, tené cuidado’”, agregó.Con respecto a la campaña electoral de las elecciones legislativas del 2025, la ministra de la actual administración despejó las dudas. “”, aclaró.