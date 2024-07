El subsecretario de Deportes de Milei exigió a Messi "pedir disculpas" a Francia por los cantos de la Selección

El subsecretario de Deportes de Javier Milei,, pidió que el capitán Leo Messi y el titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, se disculpen por los cánticos racistas de la Selección Argentina contra Francia, tras ganar la Copa América.Ayer, el futbolistapor los cantos de cancha discriminatorios que quedaron expuestos en una transmisión en vivo de Instagram que realizó desde su cuenta., sostuvo Garro sobre el tema en la mañana de este miércoles en declaraciones a Urbana Play.El funcionario, que está bajo la órbita del secretario de Ambiente, Turismo y Deportes, Daniel Scioli, consideró: "Creo que corresponde,. Pero bueno, poder llevar ese plano a algo ejemplificador creo que también es muy bueno en el país y en el mundo”.Además, el subsecretario comentó que pese a que en la vida social, en los colegios y en los clubes más chicos no hay tolerancia con este tipo de expresiones, todavía falta que ese comportamiento llegue al fútbol de primera. "Es una oportunidad ante este yerro”, insistió Garro al considerar que sLas declaraciones de Garro causaron controversias en redes sociales y movieron las difencias internas de La Libertad Avanza (LLA). Uno de los que salió a contradecirlo fue el legislador porteño, asesor económico del Presidente. “Que sigan llorando por una simple canción de fútbol”, comentó Marra en redes sociales contra el funcionario del Gobierno, aunqueTras el triunfo del domingo, el jueves escaló la polémica al conocerse que Francia presentó una queja en la FIFA por las canciones que cantaron los jugadores de la Selección argentina.El jugador del Chelsea decidió hacer un posteo en sus historias de Instagram arrepentido: “. Estoy en contra de la discriminación en todas sus formas y me disculpo por haberme dejado llevar en la euforia de nuestra celebración por la Copa América. El video, ese momento, esas palabras, no reflejan mis creencias o mi carácter”, dijo el volante argentino en sus redes sociales.