Scioli le soltó la mano a Garro y crece la versión de que lo operó para quedarse con las SAD

La salida del subsecretario de Deportes,tras su pedido de disculpas a Lionel Messi por los cánticos racistas de la Selección, generó un sacudón en la órbita del secretario de Turismo, Ambiente y Deportes yEl subsecretario habría seguido sus consejos y el secretario le soltó la mano cuando parte del gobierno salió a defender a la Selección y los trolls libertarios pidieron su renuncia. Según consignó LPO, quienes están cerca del ex intendente de La Plata lo escucharon insultar furioso a Scioli.expresó Scioli sobre Garro, luego de que fuera eyectado del gobierno y remarcó: "Él mismo Garro admite que se equivocó, por tocar el tema tan sensible como Messi".Durante una entrevista en TN, el secretario señaló que "particularmente, Milei siempre fue un gran admirador de Messi con un principio que tiene el gobierno que es muy claro y que coincido absolutamente,".El ahora ex funcionario había expresado que Messi y Tapia debían pedir disculpas por el posteo de Enzo Fernández, quien tras la final de la Copa América subió un video a sus redes sociales en el cual entonaba canciones de tinte supuestamente racista.En ese aspecto, Scioli señaló:". "Si bien (Garro) aclaró que lo había hecho a título personal y expresando su admiración por Messi, las cosas tomaron tal dimensión que se analizó en el máximo nivel del Gobierno y se le aceptó la renuncia", explicó Scioli.El ex intendente había llegado como un interventor a la secretaría que comanda Scioli como soldado de Mauricio Macri con la misión de implementar las SAD.Hace algunas semanas, Santillán y Tofoni propusieron abiertamente la privatización de Independiente en medio de la crisis económica que atraviesa, mientras lo controla el PRO.esta semana la Inspección General de Justicia (IGJ) habilitó a las asociaciones civiles a transformarse en sociedades anónimas a partir del 1° de noviembre próximo.