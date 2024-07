Daniela Vilar cuestionó un proyecto de LLA que busca modificar la Ley de Manejo del Fuego impulsada por Máximo Kirchner

Luego de que se conociera que el diputado de La Libertad Avanza,, el mismo que organizó y encabezó la comitiva de legisladores para visitar a los represores de la última dictadura en la cárcel, limpulsadas por Máximo Kirchner con la supuesta idea de permitir la venta de tierras afectadas por incendios, la ministra de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires,“El diputado de LLA Beneditt quiere derogar la modificatoria de la Ley de Manejo del Fuego impulsada por Máximo Kirchner.’”, comenzó Vilar en un posteo de X (antes Twitter) donde tuvo que salir a aclarar: “(dependiendo de si las tierras son o no áreas protegidas) con el objetivo de evitar los incendios especulativos para fines comerciales o emprendimientos inmobiliarios”.Benedit sostiene que la ley impulsada por Máximo Kirchner presupone intencionalidad en todos los incendios rurales, imponiendo duras restricciones como la prohibición de venta de propiedades afectadas por hasta 60 años. Según el legislador mileista, esta medida no solo carece de fundamentos sólidos sobre las causas de los incendios, sino que también atenta contra los derechos de los propietarios afectados. “Estas medidas penalizan injustamente a propietarios rurales y socavan el principio de inocencia en casos de incendios”, considera.Ante lo que la funcionaria bonaerense opositora explicó que. “Si un pequeño productor es alcanzado por un fuego en el que no está involucrado, debemos bregar por el adecuado acceso a la justicia”, remarcó.En ese sentido, señaló que "los incendios intencionales son una práctica muy común y altamente perjudicial para la vida humana, arrasando con humedales, bosques y otros ecosistemas vitales". "", insistió.como si no fueran urgentes y vitales. Les pedimos que al menos no mientan descaradamente", concluyó la ministra bonaerense.