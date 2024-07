El festejo del Gordo Dan por la salida de Julio Garro del Gobierno: "Acá ando, echando gente"

Tras la salida del ahora ex subsecretario de Deportes de la Nación,luego de que le sugiriera a Lionel Messi un pedido de perdón frente a las críticas por el canto xenófobo del equipo durante los festejos de la Copa América, el influencer libertario, más conocido como Gordo Dan celebró su despido., twitteó el simpatizante de Javier Milei al respecto. Más tarde en su canal de streaming militante, con el funcionario fuera del Gobierno, inició su programa Misa y, entre aplausos y festejos, agregó:En este escenario, profundizó:indicó uno de los panelistas ante la sonrisa de Parisini, quien es accionista de Carajo, el streaming de línea oficialista donde se alberga su programa, y quien niega ser funcionario del Gobierno, aunque en general suele instalar el clamor por renuncias dentro del gabinete oficialista. Luego, añadió:El influencer libertario se mostró muy agradecido con la gestión de Milei y "con la celeridad con la que actuó". "Cuando ve que algo no funciona, lo corta al toque", destacó poco después de que Garro fuera apartado de su cargo por brindar una entrevista radial y brindar ciertas declaraciones controversiales. "Si no entendés la ideología que te puso el culo en la silla donde lo tenés sentado, que dicho sea de paso, es la ideología del presidente (que es TU JEFE), entonces agradecé por la suerte que tuviste, disfrutá de tu cargo mientras dure, y CERRÁ BIEN EL...", manifestó previamente en la tarde del miércoles a través de su cuenta de X. El proceso de salida de Garro del Gobierno comenzó luego de que el hombre de Macri, en diálogo con María O'Donnell en Urbana Play, expresara: "Creo que el capitán de la Selección debe salir también a pedir disculpas de ese caso y lo mismo el presidente de la AFA, creo que corresponde. Es algo que nos deja mal parados con tanta gloria". La polémica no tardó en desatarse y, a pesar de que el ahora exfuncionario intentó aclarar sus declaraciones frente a la ola de críticas de usuarios libertarios, el mismo presidente aprovechó y replicó un mensaje donde sentenció:, señaló el mensaje compartido por el mandatario libertario. Poco después, a las 20:15hs del miércoles, la Oficina del Presidente confirmó vía X que el funcionario había sido despedido, motivo por el que Parisini festejó:De esta manera, uno de los únicos funcionarios cercano al expresidente Mauricio Macri, quedó afuera del gobierno libertario. No es la primera vez que Parisini, médico de profesión, festeja la salida de un funcionario. Anteriormente este había cargado contra Fernando Vilella, ex secretario de Bioeconomía.