Estaba a punto de sobarle la quena a alguien: la explicación de Lilia Lemoine sobre el despido de Garro

La diputada nacional de La Libertad Avanza,, se refirió al despido del ex subsecretario de Deportes,, que salió eyectado del gobierno tras señalar que Lionel Messi debería pedir disculpas por los controversiales cánticos de la Selección Argentina en los festejos por la Copa América, y consideró que al ex intendente de La Plata "“Me parece fantástico que lo hayan echado”, comentó Lemoine sobre la salida de Garro en declaraciones al programa de streaming Laca Stream donde consideró sobre el exfuncionario: “En tono distendido la diputada señaló: “”, y acompañando sus palabras con gestos obscenos. También cuestionó la falta de alineamiento del exsubsecretario de Deportes, quien fue despedido este miércoles a última hora de la noche vía tuit: “Vos tenés un criterio propio, pero tu criterio supuestamente acompaña a esa ideología. Si no, ¿por qué carajo estás acá? Es como ir a trabajar a McDonald’s con una camiseta de Mostaza (sic)”.En ese contexto, lanzó una polémica declaración. “Es cierto que la selección de Francia es íntegramente de color. Es muy llamativo que un país que es occidental y blanco tenga una selección de fútbol que más bien sería de un país africano”, dijo la diputada, refiriéndose a la ascendencia de varios jugadores franceses que disputaron la Eurocopa y la final del Mundial de Qatar 2022 contra Argentina.