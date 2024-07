"Ese Daniel Scioli que yo conocí no tiene nada que ver con este que estamos viendo ahora", dijo Alejandro Rodríguez

(R)En una entrevista en el programa "Y Arriba quemando el Sol" de Radio Rebelde, el ex secretario de Deportes de la provincia de Buenos Aires, Alejandro Rodríguez, expresó su clara disconformidad con la posición actual de Daniel Scioli respecto al tema de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD).()Rodríguez comenzó destacando su historia como funcionario durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, donde trabajó bajo la tutela de la ministra Alicia Kirchner y junto a Daniel Scioli. Sin embargo, dejó en claro que el Scioli que conoció en esos años no se parece en nada al actual. Según sus palabras, "El ex funcionario provincial recordó cómo durante su gestión se opuso firmemente a la implementación de las Sociedades Anónimas Deportivas, destacando que incluso se promulgó una ley provincial para proteger a los clubes de barrio como patrimonio social, cultural y deportivo de la Provincia de Buenos Aires, impidiendo que fueran embargados por decisiones administrativas imprudentes.En contraste con esta postura, Rodríguez expresó su decepción al ver el actual respaldo de Scioli hacia las SAD, sugiriendo un cambio radical en sus convicciones previas. Criticó este cambio como un "giro copernicano" y lamentó que Scioli ahora defienda tan fervientemente las sociedades anónimas deportivas, un modelo que él mismo solía rechazar.El ex secretario de Deportes también mencionó que Scioli solía utilizar su experiencia personal en el Club Atlanta para respaldar sus argumentos, recordando cómo solía participar en actividades deportivas en ese contexto.