El Gobierno oficializó el regreso de la SIDE y la creación de sus cuatro áreas

El Gobierno oficializó el nuevo organigrama estatal, que incluye regreso de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y la creación de sus cuatro áreas, tal como había adelantado durante la semana. A través del Decreto 654/2024, publicado este lunes en el Boletín Oficial, se formalizó la estructura estatal con la inclusión de la Secretaría como organismo descentralizado, conformado por cuatro oficinas.El lunes pasado el presidente Javier Milei ordenó la disolución de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y anunció el regreso de la SIDE. "La desnaturalización del rol de la agencia de inteligencia durante décadas fue total; lejos de poner sus recursos al servicio de la protección del pueblo argentino, el organismo fue utilizado para actividades espurias como el espionaje interno, el tráfico de influencias y la persecución política e ideológica", indicó Presidencia.Para el Gobierno, "sin una supervisión efectiva, producto de intervenciones que se extendieron durante años, la proliferación de estas conductas constituyó una deuda con el sistema democrático y republicano que hoy comenzamos a saldar".El área de inteligencia del Estado fue reorganizada a través de los decretos 614 y 615, que establecen:- La creación de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE): Dependiente directamente del Presidente de la Nación, la cual tendrá control operativo de cuatro agencias creadas con el fin de transformar y modernizar el sistema de inteligencia, promoviendo la excelencia y el profesionalismo en el desarrollo de sus tareas. La SIDE estará a cargo del Secretario Sergio Neiffert.- El Servicio de Inteligencia Argentino (SIA): Tendrá entre sus funciones la recopilación de información estratégica alrededor del mundo, así como también la cooperación con agencias de inteligencia aliadas para la prevención y la disuasión de amenazas a nuestro país. El SIA estará a cargo del Director Lic. Alejandro Walter Colombo.- La Agencia de Seguridad Nacional (ASN): Se encargará de advertir de forma temprana y generar información sobre delitos federales complejos dentro del territorio nacional, así como también de vigilar amenazas coordinadas provenientes de organizaciones criminales y terroristas. El Director de la ASN será el Comisario General (ret.) Alejandro Pablo Cecati.- La Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC): Evaluará, planificará y desarrollará soluciones para la detección y contención de ciberataques contra la infraestructura informática crítica en el país, así como también de la capacitación del capital humano del Estado para la prevención de amenazas y fallos de seguridad. El Director de la AFC será el Dr. Ariel Waissbein.- La División de Asuntos Internos (DAI): supervisará y auditará el manejo de los recursos de las agencias que operan bajo la órbita de la SIDE, y velará por el respeto jurídico e institucional en el ejercicio de sus facultades.A su vez, la SIDE, como órgano rector del Sistema de Inteligencia Nacional, tendrá a su cargo la coordinación operativa y el control presupuestario de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (DNIC) y de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (DNIEM), dependientes del Ministerio de Seguridad y del Ministerio de Defensa respectivamente.Sergio Neiffert tiene 56 años y no cuenta con experiencia en organismos de inteligencia. Milei había formalizado su designación en la intervención de la AFI el 5 de junio pasado, en medio de varios cambios en el Gabinete.Antes de asumir en la AFI, se desempeñaba como representante del Poder Ejecutivo Nacional ante la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR). Anteriormente, había ejercido el cargo de tesorero del Consejo Escolar del partido de Malvinas Argentinas, en épocas de Jesús Cariglino como intendente. Según su CV, no tiene título universitario pero sí "amplia experiencia en gestión de recursos, tanto en ámbitos privados como públicos".Fue vicepresidente del Consejo Escolar de Malvinas Argentinas entre 1999 y 2003 en el partido que fue conducido por el exintendente Jesús Cariglino (ex PJ y Frente Renovador, actual PRO) y, entre 2007 y 2011, presidente Consejo Escolar del Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires durante la primera gestión de Daniel Scioli.En 2008, junto a Cariglino, Neiffert fundó New Consuld SA, para la "gestión y administración de bienes de todos los derechos económicos que se deriven de la actividad de jugadores de fútbol y/o cualquier otro deporte".A partir del 2015 se volcó al sector privado donde trabajó como productor de radio y televisión y en Carteles Ya!, una empresa de publicidad en la vía pública.