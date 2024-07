Guzmán cuestionó a Caputo por llevar oro del Banco Central al exterior

¿Para esto están sacando del país el oro del Banco Central, @JMilei, @LuisCaputoAR y Santiago Bausili?



Aclaración: un repo es como empeñar las joyas de la abuela. Das el oro a cambio de dólares. Luego toca devolver los dólares para recuperar el oro. Si no tenés los dólares, la… https://t.co/yCBqgBaRSz — Martín Guzmán (@Martin_M_Guzman) July 20, 2024

Te gastabas los dólares de los depositantes, Guzmán. Es llamativo que no sea delito. https://t.co/IwzjUDVBEM — 🇦🇷 lucas llach 🇺🇦 (@lucasllach) July 21, 2024

El exministro de Economía de Alberto Fernandez,criticó la decisión del Banco Central (BCRA) de enviar oro al exterior mediante una operación de REPO, y la describió como "empeñar las joyas de la abuela".En un posteo de X (ante Twitter), Guzmán arrobó al presidente Javier Milei, al ministro de Economía, Luis Caputo, y al presidente del Banco Central, Santiago Bausili, al compartir un video de la entrevista que el mandatario brindó a Neura para Alejandro Fantino, donde Milei sostiene: “Ya tenemos cerrado el roll-over (refinanciamiento de vencimientos de deuda), con lo cual lo único que tenemos que garantizar son los intereses. Nosotros ya tenemos armadas las repo para el año que viene, por si nosotros queremos salir al mercado y no conseguimos rollear, tenemos las repo para cubrir".Ante lo que exministro cuestitonó:“@JMilei, @LuisCaputoAR y Santiago Bausili?”. “Aclaración:. Si no tenés los dólares, la casa de empeño (en este caso, un banco internacional) se queda con el oro”, explicó el economista.EL CRUCE ENTRE GUZMÁN Y LLACHEntre los comentarios, likes y citas del posteo, se destacó la respuesta de Lucas Llach, exviceministro del BCRA, quien lo acusó: "Te gastabas todos los dólares de los depositantes, Guzmán. Es llamativo que no sea delito". En tanto,