Decir que está controlada es la paz de los cementerios, subrayó Alberto al hablar de la inflación de Milei

El ex presidente Alberto Fernández arremetió contra las políticas económicas del gobierno actual, desmintiendo la afirmación de que el aumento de precios está bajo control como "la paz de los cementerios". En declaraciones radiales, Fernández refutó la idea de que el gasto público sea el único culpable de la inflación, destacando el impacto de una recesión "alucinante" en la economía nacional: "¿Cómo se llega a estos datos inflacionarios? Se llega porque el nivel recesivo es alucinante."

Fernández, quien confirmó su rol como veedor en las elecciones presidenciales de Venezuela, expresó su intención de facilitar un proceso electoral transparente:Además, el ex mandatario criticó el incremento de los gastos de la Secretaría de Inteligencia del Estado en 100 mil millones de pesos, atribuyendo las decisiones actuales a "las peores prácticas":En relación al acuerdo sobre la coparticipación con la Ciudad de Buenos Aires, Fernández defendió su política de quita de recursos, argumentando que el territorio porteño "no necesita" ese dinero: "Desde el primer día vengo planteando ese punto de coparticipación que la Ciudad no necesita."Finalmente, Fernández hizo un llamado a la democracia en Venezuela y criticó las declaraciones del presidente Nicolás Maduro sobre posibles conflictos post-electorales: "Si (Maduro) es derrotado, lo que tiene que hacer es aceptar; como dijo Lula, el que gana, gana, y el que pierde, pierde. Punto. Se terminó. Así es la democracia."