Alfredo Casero apuntó contra Milei por el cargo que le dieron a El Dipy: "No era lo que habíamos votado"

Alfredo Casero expresó su enojo y críticas hacia "El Dipy" debido a los rumores que indican que este último podría ocupar un cargo en el Gobierno de Javier Milei, específicamente en la Secretaría de Cultura. Casero, conocido por sus opiniones directas y sin filtro, calificó a "El Dipy" como "inútil" y lamentó la posibilidad de que forme parte del gobierno, afirmando que no es lo que esperaban cuando votaron.

Debemos pagarle a este inutil,que a la cultura aporto una garcha,que todos sabemos que es un trepador y un bocon,

Inutil en todos los.terminos.

Me parece un horror,y NO ERA.LO QUE HABIAMOS VOTADO... https://t.co/N7gn5aFLFf — Alfredo Casero (@agencialavieja) July 24, 2024

El humorista no ha ocultado su desagrado hacia "El Dipy" desde hace tiempo. En 2022, Casero lo criticó duramente después de que "El Dipy" sugiriera atar a un funcionario del Gobierno en Plaza de Mayo para poner fin a las tensiones políticas. En esa ocasión, Casero cuestionó la fama del músico y le recordó que él nunca había sido tan rápidamente recompensado con oportunidades mediáticas como lo fue "El Dipy". Además, Casero mencionó que no se retracta de sus posiciones políticas, a diferencia de lo que él percibe como cambios de opinión de "El Dipy".En respuesta, "El Dipy" no se quedó callado y defendió su postura, destacando que él siempre ha sido coherente en sus declaraciones y no ha cambiado su discurso desde que comenzó a expresarse públicamente. También criticó a Casero por su actitud hacia él y por sus propios cambios de postura política.recalcó.