Exigen a Martín Menem información sobre el vehículo oficial con el que diputados libertarios visitaron a genocidas

A raíz de la escandalosa visita a genocidas en el penal de Ezeiza por parte de seis diputados de La Libertad Avanza, el bloque de Unión por la Patria volvió a enviar una nota al presidente del cuerpo, Martín Menem, en este caso, pidiendo información respecto del vehículo oficial de la Cámara baja en el que se trasladaron.El 11 de julio pasado los diputados oficialistas Beltrán Benedit, María Fernanda Araujo, Guillermo Montenegro, Lourdes Arrieta, Rocío Bonacci y Alida Ferreyra visitaron a genocidas condenados por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar. A partir del conocimiento del suceso, Martín Menem explicó que el encuentro fue “a título personal de los diputados”, quienes tomaron la decisión individualmente.Tras los dichos del presidente de la Cámara, se supo que los seis legisladores libertarios habían viajado en una combi perteneciente a la flota de Diputados, lo que confirmaría la oficialidad de la iniciativa comandada por Benedit, ideólogo del encuentro.Por ese motivo, el diputado Germán Martínez, ahora solicitó información a Menem para que otorgue los datos del vehículo en que se trasladaron los legisladores; que informe mediante qué sistema solicitaron la asistencia del mismo; que acompañe la constancia que corrobore el medio por el cual se solicitó el servicio; y que informe quienes autorizaron el traslado.Esta nota enviada por Unión por la Patria se suma al proyecto presentado la semana pasada para “instar al Honorable Cuerpo a proceder a la constitución de una Comisión Especial para evaluar la conducta de los diputados”, según lo autoriza el artículo 188 del reglamento de la Cámara y lo dispuesto por el artículo 66 de la Constitución Nacional. Esto significa que, esta comisión, podría proponer “corregir la conducta” de los seis diputados hasta “promover su remoción”.Respecto de este tema, lo que explican allegados a Martín Menem es que “hay un error” en el proyecto, ya que debería pasar a la Comisión de Asuntos Constitucionales (en lugar de crear una especial para el caso). Con una interpretación tendenciosa del artículo 188, dicen que allí se hace referencia a lo sucedido dentro de la Cámara y “esto (la visita) sucedió afuera”.Hasta ahora, el de Unión por la Patria, es el único pedido formal realizado para avanzar hacia alguna solución o rectificación sobre el encuentro entre los diputados libertarios y los genocidas. No obstante, en una reunión entre dialoguistas con funcionarios del Ejecutivo y el presidente de la Cámara el jueves pasado, Cristian Ritondo encabezó el reclamo para que Menem “busque una salida institucional”, previo acuerdo con Rodrigo de Loredo y Miguel Ángel Pichetto que también participaron del encuentro.En este sentido, el texto en el que acompañaron el proyecto los diputados de Unión por la Patria expresaron “bienvenido sea el repudio de las distintas fuerzas políticas, pero es necesario tomar medidas ejemplificadoras”. Si el tema no tiene un avance -ya sea con la respuesta sobre la información pedida por Unión por la Patria a Menem o la creación de la comisión especial- en la próxima sesión, que será el 7 de agosto, podría explotar en el recinto.Esta “excursión” de los diputados libertarios, que incluyó una visita a genocidas condenados por delitos de lesa humanidad como el exoficial de la Marina Alfredo Astiz, no cayó nada bien dentro del bloque de la Libertad Avanza. En este momento el oficialismo atraviesa una fuerte interna de la que forman parte las cúpulas, con Javier Milei y Victoria Villarruel a la cabeza, y que derrama hacia abajo.Por estas horas, se rumorea la posibilidad de que los exlibertarios (ahora MID) comandados por Oscar Zago, integren un interbloque con el PRO. Tampoco se descarta alguna baja del bloque oficialista que podría sumarse a esta iniciativa, aunque aún está por verse. En caso de avanzar en esta alianza parlamentaria, el nuevo interbloque superaría a La Libertad Avanza, que es la segunda fuerza en términos numéricos en la Cámara de Diputados.