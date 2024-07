Ni el vino se salva de la recesión: las ventas cayeron en junio y cerró un semestre con números negativos

Aunque en mayo las ventas de vino se incrementaron un 6,3% interanual, en junio los despachos al mercado interno bajaron 9,6% interanual. En la comparación mensual, cayó un 11,4% respecto al quinto mes del año. Desde enero el consumo viene disminuyendo, según el último informe del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV).Pese que algunos meses dieron respiro, preocupa al sector la caída en ventas debido a que el 70% del vino que se produce se vende al mercado interno. El panorama es más complejo si se considera que las ventas no mejoraron tampoco en el mercado externo.El primer semestre muestra una caída del 4,6% en la comercialización de vinos al mercado interno, comparado con el mismo período del año anterior. Las ventas del vino tinto disminuyeron 4,6% y del blanco bajaron 4,7%. Si se compara la variación de ventas de junio respecto a mayo la caída es del 13,3%.En mayo del 2024 respecto a igual mes de 2023, los vinos sin mención varietal cayeron 5,9%; los varietales que en mayo 2023-2024 habían crecido un 27,8% ahora cayeron al 11,4%. El espumoso que en mayo había caído 50,8 % siguió en descenso y alcanza una baja del 54,2%.Si se analiza los vinos envasados, el vino en botella que el mes anterior creció un 2,5% ahora cayó 8,6%. Las botellas de un litro a un litro y medio bajaron 9,6% la venta.El Tetra brik que en mayo 2023-2024 había crecido 20,5% en junio 2023-2024 bajó un 6,8% y la venta de damajuana bajó 42.3%.El balance del Instituto Nacional de Vitivinicultura del primer semestre del 2024 respecto al 2023, muestra una caída del 4,7% en la venta de vinos sin mención varietal. Los varietales no cayeron, igualaron con 0,4%. El espumoso en el primer semestre bajó 39,6%.Al analizar las ventas en el primer semestre 2024 vs 2023, según el tipo de envase, cayó 4,2% la venta de vino en botella. Los vinos de 651 a 750 cm3 bajaron 5,1% y las botellas de un litro y litro y medio se derrumbaron 8,2%. El Tetra brik cerró con una baja 1,5% comparado con 2023, la damajuana se vendió mucho menos, con una baja del 33,4%.La suba de precios y la pérdida de poder adquisitivo se hicieron sentir en las ventas de vino. Sin importar si tiene o no mención varietal, las bajas fueron por igual. Aunque los datos de mayo parecían alentadores, no se logró revertir la tendencia negativa acumulada de los primeros meses de 2024.