El boleto de colectivo en el AMBA se mantendría congelado en agosto con el objetivo de evitar una aceleración inflacionaria

Con el objetivo de evitar una nueva aceleración inflacionaria, el Gobierno volverá a mantener congelado el boleto de colectivo en el AMBA durante agosto, con lo que esta tarifa se mantendrá sin cambios por seis meses consecutivos. A cambio, tendrá que aumentar nuevamente los subsidios a las empresas del sector, cediendo recursos fiscales en medio de su meta de déficit cero.Así lo confirmaron al portal El Destape fuentes de la Secretaría de Transporte, las cuales precisaron que "no hay aumentos estipulados" en la tarifa de los colectivos para CABA y el conurbano para el próximo mes. Lo mismo reconocieron desde las cámaras que agrupan a las empresas transportistas.De esta forma, la última vez que el Gobierno resolvió aumentar el boleto de colectivos para el AMBA fue en febrero pasado, cuando dispuso un tarifazo del 250%.El plan del Gobierno cuando Transporte dependía del extinto Ministerio de Infraestructura era aumentar el boleto de colectivos en el AMBA de forma que su valor converja con el de Rosario y Córdoba. Sin embargo, al hacerse cargo del área, Luis Caputo pasó a priorizar la baja de la inflación, por lo que evitó avalar nuevos aumentos desde marzo, en un sector especialmente delicado por su impacto en los precios del resto de la economía.Si bien este plan se mantuvo firme durante los meses de baja inflacionaria, entre marzo y mayo, menos incentivos tendrá Caputo para disponer una suba del boleto ahora, tras la aceleración de la suba de precios que se produjo en junio y el amesetamiento que-según los privados- le espera al descenso de precios en el segundo semestre.A cambio, la Secretaría de Transporte -aseguran desde las cámaras empresarias- elaborará una nueva estructura de costos del sector que debería, en principio, estar lista la semana que viene. La última había sido elaborada en mayo pasado. Las cámaras aseguran que el plan oficial es elevarlos un 10%, de unos 160.000 millones de pesos por mes actuales a unos 177.000 millones de pesos por mes.En las cámaras transportistas consideran que esta es la salida políticamente más sencilla para el Gobierno, ya que, mientras que muestra como prioritario bajar la inflación por sobre cualquier objetivo fiscal, solamente debe aportar un 40% de los subsidios totales: el 50% lo aporta la provincia de Buenos Aires y el 10% restante lo aporta CABA.Sin embargo, no es la solución que las empresas quisieran. Como siempre, lo que estas piden es que el Gobierno aumente la tarifa universalmente y que los subsidios se focalicen directo en la demanda y únicamente en quienes no puedan pagar el boleto. De esa forma, podrían recibir la acreditación en solo 24 horas a través de la Red SUBE y no con varias semanas de diferido como ocurre con el giro de los fondos públicos.