La lapidaria respuesta de Nicolás Maduro a Javier Milei: "No me durás un round"

El reciente presidente reelecto en Venezuela, Nicolás Maduro, le respondió su par argentino, Javier Milei, y lo calificó de “bicho, feo, cobarde y estúpido” que no le “aguanta un round”, a la vez que lo tildó de “nazi fascista y vendepatria”. La respuesta de Maduro se produjo luego de las elecciones cuando la Justicia Electoral lo proclamó como ganador con el 51,2% de los votos, pero la oposición denunció fraude.En su discurso, el líder venezolano le contestó al jefe de Estado argentino, quien había adelantado que no iba a reconocer lo que él considera “fraude electoral”: “No me aguantas un round, bicho cobarde. Eres un tronco de fascista. Ya este pueblo ha dicho no al capitalismo salvaje, no al fascismo, no a Milei, no al nazi fascista de Milei. Estamos dando un ejemplo al mundo”.Maduro, sumándose a los cánticos de sus seguidores, continuó con una serie de descalificaciones contra el presidente de Argentina: “Milei, basura, vos sos la dictadura. Vendepatria, Milei, cobarde, no me aguantás un round. Feo y estúpido, se saca fotos de estúpido. Sociópata, sádico”.Estos comentarios reflejan la creciente tensión entre ambos líderes y destacan el rechazo de Maduro hacia la administración de Milei. Incluso, el jefe de Estado argentino fue uno de los grandes críticos del régimen desde la campaña electoral del año pasado y siempre lo trató como dictador.