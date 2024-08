La OEA rechazó la resolución que pedía a Maduro publicar las actas electorales y Milei culpó a Lula, Petro y López Obrador

OTRA VEZ Y VAN...

En el fondo, hoy no sólo se prueba que tengo razón en la agenda internacional que… https://t.co/q365sELccd — Javier Milei (@JMilei) July 31, 2024

El presidente Javier Milei volvió a atacar a sus pares de Brasil, México y Colombia, Luiz Inácio Lula da Silva, Andrés Manuel López Obrador y Gustavo Petro respectivamente, a quienes responsabilizó por el rechazo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) a la resolución que pedía al Gobierno venezolano publicar las actas electorales.El mandatario argentino compartió una publicación en su cuenta de X donde responsabiliza a los tres mandatarios por el rechazo de la OEA. "Algunos imbéciles me acusaron de loco por ver comunismo en todos lados… Otros desde la corrección política decían que ya no existe más el comunismo y que soy un exagerado… En el fondo, hoy no sólo se prueba que tengo razón en la agenda internacional que señalo sino que además queda claro que esos que me cuestionaban son cómplices, ya sea por ignorantes y/o por estúpidos", escribió.Este miércoles el Consejo Permanente de la OEA rechazó este miércoles una resolución para exigir transparencia al gobierno de Venezuela sobre las cuestionadas elecciones del domingo.La propuesta de texto exigía, entre otras cosas, que el Consejo Nacional Electoral (CNE) "publicara inmediatamente los resultados de las presidenciales a nivel de cada centro de votación" así como "una verificación integral de los resultados en presencia de observadores internacionales para garantizar la transparencia, credibilidad y legitimidad" de los comicios.La iniciativa del organismo integrado por 34 países americanos obtuvo 17 votos a favor, cero en contra y 11 abstenciones entre los Estados que participaron a la reunión extraordinaria. Los 17 países que votaron a favor de la resolución del Consejo Permanente fueron: Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Haití, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam y Uruguay.Y las 11 abstenciones fueron Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Dominica, Granada, Honduras, San Cristóbal y Nieves, y Santa Lucía. Entre los países que no acudieron a la cita se destaca México.