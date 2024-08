El Gobierno prepara un nuevo aumento en el boleto de transporte para el AMBA

El secretario de Transporte, Franco Mogetta, adelantó que en los próximos días el Gobierno comunicará un nuevo aumento en las tarifas de transporte en el AMBA. “Estamos en los próximos días comunicando una actualización de tarifas en el AMBA, lógicamente de manera gradual y responsable para no afectar a los usuarios con medidas desproporcionadas”, afirmó el funcionario en declaraciones a Cadena 3.“Vamos a seguir con el proceso que hemos encarado. Nosotros, desde que llegamos a la Secretaría de Transporte de la Nación, hemos incrementado el pasaje del AMBA como no se hizo en los últimos 20 años", ponderó Mogetta sin dar precisiones sobre los nuevos montos. En la actualidad el boleto mínimo de colectivo $270 y el del tren 200.En la entrevista, el titular de Transporte también desmintió versiones sobre que el Gobierno aumentaría $20.000 millones los subsidios para las empresas de colectivos del AMBA. “Estamos muy sorprendidos porque no ha habido ninguna decisión, ninguna norma que hayamos dictado. Funcionarios del nivel de un intendente hacen declaraciones simplemente por trascendidos periodísticos, dando por sentado un hecho que no existe. No hemos dictado ninguna resolución disponiendo aumentos de subsidios para AMBA”, declaró al respecto.