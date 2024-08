Venezuela: EEUU cambió y ahora dice que González Urrutia le ganó a Maduro

El secretario de Estado estadounidense, explicó quey llamó al oficialismo y a la oposición a realizar una “transición pacífica” de poder."Dada la abrumadora evidencia,en las elecciones presidenciales de Venezuela del 28 de julio”, sostuvo el Canciller a través de un comunicado.Blinken apuntó que la "rápida proclamación de Nicolás Maduro como vencedor de las elecciones presidenciales por parte del CNE no fue respaldada por ninguna prueba". "El CNE aún no ha publicado los datos desglosados ni ninguna de las actas de escrutinio, a pesar de los reiterados llamamientos de los venezolanos y de la comunidad internacional para que lo haga. Como informó la misión de observación independiente del Centro Carter,”, señaló.En ese sentido, el secretario de estado de Estados Unidos sostuvo que “. Dichas actas indican que Edmundo González Urrutia obtuvo el mayor número de votos en estas elecciones por un margen insuperable". "Observadores independientes han corroborado estos hechos, y este resultado también fue respaldado por las encuestas a pie de urna y los recuentos rápidos del día de las elecciones", agregó.Y explicó que en los días transcurridos desde las elecciones, han consultado "ampliamente con socios y aliados de todo el mundo, y aunque los países han adoptado diferentes enfoques para responder,”.En esa línea, señaló: “Al menos 12 millones de venezolanos acudieron pacíficamente a las urnas y ejercieron uno de los derechos más poderosos otorgados a las personas en cualquier democracia: el derecho al voto. Lamentablemente, el procesamiento de esos votos y el anuncio de los resultados por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por Maduro, fueron profundamente defectuosos, lo que dio lugar a un resultado anunciado que no representa la voluntad del pueblo venezolano”.de acuerdo con la ley electoral venezolana y los deseos del pueblo venezolano. Apoyamos plenamente el proceso de restablecimiento de las normas democráticas en Venezuela y estamos dispuestos a estudiar formas de impulsarlo conjuntamente con nuestros socios internacionales”, remarcó Blinken.