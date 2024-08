El Gobierno le respondió a Macri por cuestionar el entorno de Milei en la presentación del PRO

En conferencia de prensa, el vocero del Gobierno respondió a Mauricio Macri tras las críticas al entorno de Javier Milei. Manuel Adorni aclaró que el Presidente “está orgulloso de su equipo”, también aseguró que está muy sólido y que en poco tiempo logró “grandes hitos”.Durante el día de ayer el expresidente Mauricio Macri asumió la presidencia del PRO y en su discurso dedicó elogios al presidente Javier Milei, pero advirtió que aún tiene pendiente "construir equipo" y criticó a su entorno por "no dejarse ayudar". Además rechazó por el momento una alianza con La Libertad Avanza.Adorni aseguró que Macri "elogió el camino que eligió el presidente Milei, estamos profundamente agradecidos. Nosotros estamos orgullosos, el Presidente está orgulloso del equipo que tiene". Además, remarcó que "todos los que lo conformamos estamos orgullosos de trabajar con el presidente y consideramos que no solo somos un equipo sólido, sino que además hemos logrado grandes hitos en tan poquito tiempo".A raíz de esto, numeró algunos de los "hitos" que el Gobierno realizó "en tan poquito tiempo" como "la baja de la inflación que conllevó que se haya evitado la hiperinflación", también sobre "temas de seguridad y narcotráfico, que ocurría de una manera absolutamente descontrolada en Rosario"."Sigue teniendo pendiente el desafío de construir un equipo", expresó en crítica a Milei el expresidente Mauricio Macri durante su discurso frente a referentes del PRO, pero sin la presencia de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el exjefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta. En relación a esto, Adorni afirmó que el equipo de Gobierno se "destaca por su capacidad de trabajo, los resultados y por su solidez y lo bien que nos llevamos entre nosotros".Por último cerró "no calificamos la opinión del ingeniero Macri, nos parece muy bien. Nos ha sumado mucho valor que el expresidente nos haya elogiado como nos elogió".El expresidente Mauricio Macri reconoció que la presencia de Patricia Bullrich en el Gabinete de Javier Milei "le ha agregado mucho valor al Gobierno", aunque advirtió que "está mal que ella hable en forma peyorativa del PRO". Además, señaló que "no es culpa de la dirigencia" del partido amarillo que ella haya salido tercera en las últimas elecciones."Patricia está haciendo un aporte. Haber estado antes es muy importante. Que ella haya aportado su experiencia, que ganó con nosotros cuando estuvo en el ministerio de Seguridad, le ha agregado mucho valor al Gobierno", sostuvo Macri en una entrevista con TN."Lo que está mal es que ella hable con este desdén, esta forma peyorativa del PRO. Con todos los dirigentes que estaban hoy (se refiere al acto partidario en La Boca) nos matamos para que ella gane. A ninguno nos causó gracia que ella saliera tercera, pero no es culpa de la dirigencia del PRO", aclaró el titular del partido amarillo.Macri consideró que Bullrich "no puede tener esta actitud tan destructiva" para con el partido que la cobijó durante tantos años y del que fue candidata en los últimos comicios, en referencia a unas declaraciones de la ministra de Seguridad que sugerían que el partido amarillo ya había sido absorbido por La Libertad Avanza a partir del triunfo de Milei.