Cúneo Libarona cruzó a Macri por cuestionar la candidatura de Lijo: "No sé los fundamentos, no los creo"

Luego de que el expresidentese opusiera a la candidatura de Ariel Lijo para intregra la Corte Suprema de Justicia, el ministro de Justicia,Además, defendió los fondos extra derivados a la SIDE por 100.000 millones de pesos."Lo conozco hace muchísimos años. Él fue empleado, después fue secretario en la Sala 2 de la Cámara Federal. A mí me impactaba, conocía todas las causas. Vos llegabas a mesa de entrada y estaba siempre él ahí. Fue juez y tuve causas con él. En general no me fue muy bien. Es duro, peroremarcó Cúneo Libarona sobre Lijo en declaraciones a MDZ y señaló: "Yo creo que el Presidente tiene todo el derecho del mundo a proponer su candidato y de la misma manera que el Congreso tiene todo el derecho del mundo a votar y elegir".En ese sentido, cruzó al expresidente por no estar de acuerdo con la propuesta.". A mí lo que me gustaría saber es el porqué de la gente que se opone, o de los que lo defienden. Es decir: 'Yo me opongo porque hizo esto mal en esta causa, hizo mal aquello, no citó a este no, citó al otro'", pidió el ministro en referencia a que si bien el exmandatario se manifestó muchas veces en contra que la candidatura de Ariel Lijo nunca dió las verdaderas razones.Cabe recordar que Lijo es quien manejó la causa del correo por la que se investigó a Mauricio Macri por defraudación por administración fraudulenta y cohecho.Al ser consultado sobre el otorgamiento de 100.000 millones de pesos extra a la SIDE, en su mayoría en materia de fondos reservados consideró: ", las de relaciones internacionales crearon un área nueva de ciberdelitos y eso es brutal. Eso es inteligentísimo por cómo lo hicieron. Andá a ver la historia de la SIDE, que yo la conozco por mi trabajo de hace más de 40 años.Por ahí ellos tenían que tener algún tipo de manejo confidencial, de inteligencia, en un área especial. Entonces, eso es importantísimo para la seguridad del país.".Respecto a una posible malversación de fondos remarcó que no lo considera posible porque "¿Sabés cuándo era 'viva la Pepa'? En otras épocas, en los años 2000, que no existía ese tipo de seguridades. Aparte, nombraron muy buenos funcionarios, son todos gente con experiencia", remarcó.