El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró la reglamentación del primer tramo de la Ley Bases y destacó que se "acelera la motosierra". "Se implementa un mecanismo anti-ñoquis y se cambian los procedimientos administrativos con procesos anti-coimas", subrayó.El funcionario publicó un largo hilo en su cuenta de X (ex-Twitter) donde explicó en detalle los puntos más importantes del Decreto 695/2024, a través del cual se implementa la reforma del Estado.En relación a la "motosierra", el ministro señaló que "el Congreso ha sido generoso en las delegaciones, ya que le permite al Estado adecuar en tamaño, fusionar o centralizar cualquier órgano de la administración pública. También lo faculta a cerrar cualquier organismo del Estado si no está en una lista de excluidos". "Además, lo habilita a cambiar las formas societarias de las empresas públicas en base a un mandato que ya estaba en el DNU 70/23. Autoriza también la privatización de un conjunto de empresas, que se suman a las que siguen autorizadas por la ley 23.696", añadió."Estos cambios permitirán una amplia reestructuración del Estado que se materializará a través de una serie de decretos delegados. El primero, que cierra definitivamente el INADI, estará publicado brevemente luego de esta reglamentación", reveló.En cuanto al concepto que presentó como "anticoimas", Sturzenegger remarcó que "la Ley Bases implementa una serie de cambios en la Ley de Procedimientos Administrativos 19.549. Los cambios apuntan primordialmente a reducir la capacidad del Estado de apretar o coimear al ciudadano".Entre otras medidas, destacó la instauración del proceso de "silencio positivo" para autorizaciones y otros trámites. "Ante un pedido de autorización, si el Estado no se expide en un plazo de tiempo determinado, quien lo solicita queda automáticamente autorizado", planteó. "¿Por qué es un mecanismo anti-coimas?: porque antes el funcionario podía 'cajonear' el expediente y pedir algo a cambio para destrabarlo. Ahora ese poder desaparece porque el trámite se aprueba en forma automática en un plazo breve", definió."¿Por qué los cambios son también anti-extorsiones?: porque se permite recurrir judicialmente una multa sin tener que pagarla. Antes se podía extorsionar a una empresa o persona con una multa que debía pagar antes de cuestionarla. Ahora esa potestad del funcionario desaparece", agregó.Respecto a la política "antiñoquis", sostuvo que "se modifica la Ley de Empleo Público 25.164, buscando mejorar la calidad del empleo público, evitar la interferencia política en los nombramientos, fortalecer el régimen disciplinario, evitar el dispendio de recursos y facilitar el proceso de ordenamiento del Estado". Sturzenegger recordó que "ya se ha producido una reducción del empleo público de más de 20.000 agentes" y mencionó la importancia de "diseñar mecanismos que garanticen que los ingresos sean de personal idóneo".En ese marco, mencionó la implementación de un examen; un régimen disciplinario con mayor dureza, con "la obligatoriedad del descuento por día no trabajado por paro"; y que "cuando una unidad se elimina o está sobredimensionada, el personal puede ser puesto en disponibilidad".