Es falso: Alberto Fernández respondió a la denuncia de Fabiola Yáñez con un descargo

El expresidente Alberto Fernández realizó un descargo en redes sociales luego de la denuncia por violencia de género que le realizó su pareja Fabiola Yañez. En el escrito que lleva su firma desmintió los hechos y aseguró que aportará pruebas y testimonios que "dejarán en evidencia lo que realmente ocurrió". "Enterado por los medios de comunicación de la denuncia de Fabiola Yañez en mi contra, quiero expresar que la verdad de los hechos es otra", expresó el mandatario a través de un escrito publicado en sus redes sociales.En la misma línea, Fernández aclaró su postura sobre los hechos, ya que en la denuncia se le atribuyó por violencia física y mental: "Solo voy a decir que es falso y que jamás ocurrió lo que ahora me imputa". "Por la integridad de mis hijos, de mi persona, y también de la propia Fabiola, no voy a hacer declaraciones mediáticas, sino que aportaré ante la Justicia las pruebas y testimonios que dejarán en evidencia lo que realmente ocurrió", explicó el mandatario argentino entre 2015 y 2019.EL DESCARGOFabiola Yañez realizó contra el expresidente Alberto Fernández una denuncia de cinco carillas a través de Zoom. En la misma instó a la acción penal, que antes no había querido. En ese sentido, comparte un relato y pone a disposición a una persona para que sea el nexo para evitar que se pierda el contacto de Alberto Fernández con su hijo.Yañez manifestó sufrir acoso psicológico y hostigamiento por parte de Alberto Fernández.Vale recordar, que en caso de violencia por motivos de género, comunicarse telefónicamente con el 144. Se trata de la línea nacional gratuita en todo el país que brinda contención, información y asesoramiento. Para casos de riesgo, llamar al 911. También es posible comunicarse por WhatsApp al 1127716463 o por mail a [email protected]