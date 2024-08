Pese a la caída de la sesión, diputados opositores repudiaron la visita de libertarios a represores presos en Ezeiza

Pese a que la sesión cayó por falta de quórum, diputados nacionales de la oposición apuntaron fuerte contra un grupo de legisladores de La Libertad Avanza que visitaron a represores presos en el penal de Ezeiza el 11 de julio pasado.La vicepresidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau (Unión por la Patria), consideró que los diputados que fueron al encuentro de los genocidas “no fueron a cualquier lugar” sino que “fueron directamente al pabellón donde están condenados los represores por crímenes de lesa humanidad”.Para Moreau, no se trató de un "hecho aislado", dado que a su criterio hubo reuniones previas en Campo de Mayo en la sede de la fundación Elías en el centro porteño. También señaló que existen grupos de discusión por whatsapp de diputados de La Libertad Avanza que comparten con abogados para debatir “distintos proyectos para morigierar la liberación de los genocidas”.“En esas reuniones y en esos grupos de whatsapp que la Justicia debe investigar surgieron proyectos que proponen modificaciones al articulo 95 del Código Penal para darle domiciliaria a los represores”, advirtió Moreau.En tanto, la diputada de Unión por la Patria aseguró que pronto va a aparecer un video en el que se va a observar que la reunión con los represores en Ezeiza termina con un “aplauso cerrado”, lo que consideró un “acto de indignidad”.“Se me hiela la sangre que muchos sean parte de eso. Esas genocidas continúan jactándose de un pacto de impunidad y de silencio y los nietos y los hijos no pueden saber qué pasó”, siguió.“Esos tipos con los que ustedes se reúnen desaparecieron una generación de estudiantes, de trabajadores, de sindicalistas que hoy le falta a la Argentina”, lamentó.Por su parte, Nicolás del Caño (Frente de Izquierda) insistió en la necesidad de crear “una comisión investigadora” para “saber para qué fueron a visitar a esos genocidas”.Su compañero de bancada Christian “Chipi” Castillo despotricó contra los diputados libertarios que se “sacaron fotos sonrientes” con los represores, entre ellos con Alfredo Astiz.“El responsable nada más y nada menos que de 32 asesinatos, por eso está condenado a perpetua más de 600 casos de tortura y de tormento, desapariciones”, recordó.Según Castillo, “tiene que haber una comisión que investigue acá en el Parlamento la gravedad de esos hechos”.“No basta una resolución, no basta la preocupación. Es el repudio y es la investigación de todo lo que ha pasado. Porque acá lo preocupante no es solamente eso, sino que es un plan de impunidad al servicio de una política de ataque a los intereses populares, donde reproducen el esquema represivo de esa misma dictadura con leyes más represivas por un gobierno que quiere encarcelar a los pibes y pibas de 13 años y quiere liberar a los Astiz, a los Guglielminieti, a los Suárez Mason”, indicó.“Esa es la política que quiere este Gobierno. Y por eso la denunciamos, por eso la enfrentamos, por eso le decimos no pasarán. Creían que les iba a salir bien y no, tuvieron tanto repudio que ni ustedes lo pueden defender, que están en una implosión verdaderamente de su propio bloque, porque ven que el pueblo argentino no quiere la impunidad de los genocidas”, finalizó.Los bloques de Unión por la Patria (UxP) y Hacemos Coalición Federal (HCF) decidieron no bajar al recinto, ya que no se alcanzó un acuerdo en la comisión de Labor Parlamentaria.Uno de los principales puntos de conflicto que llevó a esta situación fue la reciente visita de seis diputados de La Libertad Avanza (LLA) a represores de la última dictadura militar.UP quería avanzar con la creación de una comisión de investigación para abordar este tema, mientras que el oficialismo, en un intento por conciliar posturas, acordó con la oposición dialoguista que la cuestión se limitaría a una expresión de repudio.En medio de estas desavenencias, el bloque liderado por Miguel Ángel Pichetto mostró su influencia al no presentarse en el recinto, una estrategia que se sumó a la falta de asistencia de parte de Innovación Federal (IF) y de algunos legisladores radicales que estaban ausentes con aviso debido a compromisos de viaje.Esta combinación de factores dejó a La Libertad Avanza muy lejos de alcanzar el quórum necesario de 129 diputados para poder sesionar. La falta de quórum refleja la fragmentación y la falta de consenso que actualmente caracteriza al Congreso.