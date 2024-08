Las acciones de los bancos argentinos experimentan un incremento notable en la Bolsa porteña y en Nueva York, con aumentos de hasta el 10% en un contexto positivo para los mercados.

En Wall Street, las acciones argentinas también muestran un fuerte incremento, alcanzando hasta el 12,4%. Supervielle lidera este crecimiento, seguido por Grupo Financiero Galicia (+8,9%) y Banco Macro (+8,1%).El Bank of America ha elevado el "price target" de Banco Macro a US$ 62, el de Grupo Financiero Galicia a US$ 36 y el de Grupo Supervielle a US$ 7.