Gabriel Katopodis desmintió una noticia de Clarín sobre supuestos chats con Martínez Sosa

El ex ministro de Obras Públicas de la Nación y actual titular de la cartera de Obras Públicas bonaerense, Gabriel Katopodis, tuvo que salir a desmintir vía X una nota publicada por Clarín que afirmaba que él había intervenido para asegurar un contrato de US$ 7 millones anuales para Martínez Sosa.

Todos los que conocen mi trabajo, los que me quieren y los que no, saben cómo hago política, cómo administro los fondos públicos y cómo es mi vida. Por eso no voy a dejar que se… pic.twitter.com/gmy5DY5NiM — Gabriel Katopodis (@gkatopodis) August 8, 2024

En declaraciones a través de X, Katopodis afirmó: “Esto es una mentira absoluta. No intervine ni tomé decisiones para beneficiar a ninguna empresa. Todos los que conocen mi trabajo, los que me quieren y los que no, saben cómo hago política, cómo administro los fondos públicos y cómo es mi vida. Por eso no voy a dejar que se diga cualquier cosa.”Clarín había informado que “los chats revelan que Gabriel Katopodis intervino para que Martínez Sosa consiga un contrato de US$ 7 millones anuales”.Según el medio, María Cantero le habría dicho a un broker investigado que el entonces ministro de Obras Públicas logró que se le otorgara a Martínez Sosa un negocio que originalmente había sido asignado a otra compañía.