Tras la denuncia a Alberto Fernández se conocieron las fotos de Fabiola Yañez golpeada

Se conocieron las fotos que acompañan la denuncia por violencia de género que realizó la exprimera dama Fabiola Yañez contra el expresidente Alberto Fernández. Los imágenes, de los sucesos que habrían ocurrido en agosto 2021 en plena pandemia, demuestran los golpes recibidos y moretones en el rostro y el cuerpo de Yañez.En una filtración del medio periodístico Infobae, se puede observar a la exprimera dama brutalmente golpeada, con un moretón en el ojo derecho, visiblemente hinchado, y marcas en el brazo derecho, en el sector de la axila. En chats con el exmandatario, Yañez le manifiesta que fue agredida hace tres días y que pare con la violencia.Las fotos se conocieron tras la denuncia de violencia de género que Fabiola Yañez había realizado el martes pasado en el juzgado a cargo del juez federal, Julián Ercolini. Durante una audiencia virtual con el juez, Yañez había denunciado a Fernández pese a que en una primera instancia había desestimado que se inicie una investigación penal.El juez contaba con material que alertaba sobre hechos de violencia de género contra la ex primera dama, a partir del peritaje del teléfono celular de María Cantero, secretaria del ex presidente Alberto Fernández, en el marco de otra causa. Frente a ese material, Ercolini ordenó abrir una carpeta paralela y darle participación a la oficina especializada en violencia de género del Poder Judicial de la Nación.Desde esa área se contactaron con la ex primera dama y le ofrecieron garantías en caso de que decidiera formalizar la acusación contra Fernández. Una vez que esto ocurrió, el juez dictó una serie de medidas de restricción contra Alberto Fernández, quien tiene prohibido salir del país, acercarse a la denunciante y comunicarse con ella por cualquier vía. Esto último se puso de relevancia, ya que Yañez dijo estar sufriendo terrorismo psicológico en su contacto con Ercolini.