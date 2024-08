La Rioja: Quintela presenta la nueva constitución y busca líderar el PJ Nacional

El gobernador de La Rioja,, realizará este viernes por la tarde la jura de la reforma de la constitución provincial, que había tenido una última enmienda en el 2008.. Detrás de la formalidad por la nueva constitución el mandatario provincial buscará posicionarse como el indicado para generar consenso dentro del partido y para presidir el PJ Nacional.Del evento participará una amplía nómina de dirigentes políticos, entre los que se destaca, el gobernador de Buenos Aires,además de 23 diputados nacionales, 13 senadores y 6 vicegobernadores., pero se encuentra en un terreno sinuoso, tras la derrota de las elecciones pasadas y en medio del escándalo que dejó la figura de, tras la denuncia depor violencia de género y los vídeos polémicos junto aen el despacho presidencial.La nueva constitución tiene, según informó el gobierno riojano, “una impronta social” y establece “Además, “instaura la Renta Básica Universal y establece un límite a la periodicidad de las tres funciones del Estado, con la finalidad de tener una Carta Magna provincial de vanguardia para los próximos años”.Sobre la coparticipación municipal, el gobierno provincial garantiza la autonomía institucional, política, administrativa, económica y financiera que no podrá ser limitada por ley ni autoridad alguna. Además, se establece que los municipios perciban un piso mínimo del 20% de los recursos coparticipables de origen federal de libre disponibilidad y efectivamente acreditados.La Constitución provincial del 2008 tenía 177 artículos y esta nueva Constitución tiene 210 artículos. En este nuevo cambio fueron modificados 62 artículos. Entre ellos se encuentran:un ingreso de subsistencia destinado a los sectores más vulnerables de la población de entre 18 y 60 años y la periodicidad de los mandatos, por la quey ser reelectos por un período consecutivo. El mismo criteriose estableció, pero quedó abiertaen la conformación de listas y la conducción de los partidos políticos. Pero, a diferencia de lo que ocurre en la legislación nacional, no se estableció la paridad en la sucesión ante renuncias al cargo.ahora quien padezca un delito tendrá derecho a ser asistido gratuitamente en el proceso penal a través de un patrocinio jurídico a cargo del Estado.que tiene como objetivo brindar acceso a la justicia de los sectores en situación de vulnerabilidad.se incorporaron los derechos a la igualdad y no discriminación; el derecho al agua, la energía y conectividad; los derechos de cuarta generación; y la perspectiva ambiental en torno al acceso a los bienes naturales.▪️habrá un dominio exclusivo y excluyente de los bienes comunes naturales.entre los departamentos en donde se ubiquen los bienes comunes naturales.