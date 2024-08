"Lo bancó durante la gestión": Luis D'Elía lapidó a Alberto Fernández por su comportamiento violento

El dirigente social Luis D'Elía afirmó que el ex presidente Alberto Fernández "le está haciendo daño a la política" y se preguntó qué se puede esperar de la sociedad si el ex mandatario le da una "terrible golpiza" a su ex mujer, Fabiola Yañez. En declaraciones a Radio Colonia, D'Elía comentó que había hablado con Fernández el domingo, antes de que se publicaran las fotos de Yañez con marcas de golpes, pero Fernández le había negado cualquier agresión.

Después de la difusión de las fotos, D'Elía publicó en X: "Si tiene un poco de dignidad tiene que encerrarse en su dormitorio, hacerle una carta pidiendo perdón a Fabiola, a sus hijos, a sus compañeros y al Pueblo Argentino y pegarse un tiro en la cabeza".Fernández respondió: "Luis, yo no hice eso. No entiendo cómo podés creer que hice eso". Ante la falta de respuesta de D'Elía, Fernández agregó: "Lamento que creas que yo soy capaz de hacer algo así... Por lo menos escucharme antes de que me pegue el tiro".Consultado sobre si pensaba comunicarse con Fernández, D'Elía indicó que no lo hará, ya que se siente "profundamente estafado". Añadió que "no puede hacer lo que hizo, no tiene derecho a hacer lo que ningún hombre puede hacer y menos el Presidente de la República".