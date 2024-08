Tenembaum se comunicó con Tamara Pettinato y subrayó que lo principal es la denuncia de Fabiola

(R9El periodista Ernesto Tenembaum, quien es compañero de Tamara Pettinato en Radio con Vos, abordó la situación que involucra a su colega y los recientes videos en los que aparece con el ex presidente Alberto Fernández. Tenembaum expresó su preocupación y tristeza por la situación personal de Pettinato, pero subrayó que el foco principal debe estar en la denuncia de Fabiola Yañez.(R)En una declaración, Tenembaum dijo:Tenembaum hizo hincapié en que la conducta de Fernández es moralmente reprochable y que la situación con Pettinato, aunque visible, no debe desviar la atención del problema principal. “En este caso se juntan los golpes a Fabiola y esto que pasó con Tamara, de estar en la oficina del Presidente... Es natural que nos indignemos por un personaje que, a estas alturas, es claro que nunca debió haber estado en ese lugar”, afirmó.El periodista explicó que, a pesar de la tristeza que le causa la situación personal de Pettinato, el aspecto crucial es la denuncia de violencia de género contra Fernández. “Lo principal no es lo de Tamara, es lo de Fabiola Yañez, que es un hecho de violencia de género. Lo que está en el centro de la escena es la crisis política y la mujer golpeada por un expresidente de la Nación”, concluyó Tenembaum.