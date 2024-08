Fabiola Yañez posteó por primera vez tras la denuncia a Alberto Fernández: "Gracias por las muestras de solidaridad"

Tras reaparecer con una entrevista y contar los detalles de la denuncia por violencia de género contra el expresidente Alberto Fernández, la ex primera dama realizó una publicación en redes sociales donde agradeció a quienes se solidarizaron con ella.”, escribió en un posteo de Instagram minutos después de las 22 del domingo donde, además, señaló: “Todo mi reconocimiento y respeto para el personal de seguridad que nos acompañó hasta el día de hoy. Son grandes personas. Han sido muy importantes para mi hijo y para mi"."También aprovecho para agradecer a la Dra. Mariana Gallego, quien es mi representante legal, por su generosidad, paciencia y humanidad”, concluyó.El sábado por la noche, Yañez brindó una entrevista y rompió el silencio desde España -donde reside actualmente- y habló del “terrorismo psicológico” que habría ejercido el expresidente. “”, aseguró en referencia a los videos de Alberto Fernández y Tamara Pettinato en el despacho presidencial de Casa Rosada.En la entrevista que le brindó a Infobae, la exprimera dama remarcó:”. “Otra violencia a la que estuve sometida durante muchísimo tiempo, como es el acoso telefónico. Terrorismo psicológico”, remarcó.El domingo por la tarde, el ex jefe de Estado aseguró en declaraciones al sitio El Cohete a la Luna que el hematoma que se ve en las fotos de Fabiola Yañez fueron consecuencia de “un tratamiento estético contra las arrugas” y desmintió haberla golpeado, como había afirmado su exmujer horas antes.A pesar que el portal dirigido por el periodista Horacio Verbitsky expresó que la entrevista no podrá ser publicada hasta que salga una primera que Fernández le concedió al diario español El País, adelantó cuál fue la explicación que dio el expresidente sobre los supuestos golpes que le habría dado a su entonces pareja. “El expresidente alega que el hematoma no se debe a un golpe, sino a un tratamiento estético contra las arrugas”, citó el medio y señaló: “Al defenderse él la tomaba de los brazos”, señala Verbitsky.Se espera que Yañez declare ante la Justicia esta semana. En las últimas horas, la exprimera dama designó como representante legal a la abogada, aunque todavía no fue formalmente presentada en el expediente y se espera que lo haga el lunes a través del consulado de la Argentina en España. La declaración ante el fiscal Ramiro González se realizará por Zoom.