La crisis económica de la era de Javier Milei pega fuerte en diferentes sectores, uno es el automotriz. El CEO y Presidente de Volkswagen Argentina,, advierte sobre la caída de ventas, señala que el sector que está “en volúmenes mínimos de industria históricos” y considera que. En 2013, durante la gestión deTras el evento de presentación de una nueva Amarok, el CEO de Volkswagen brindó declaraciones a Infobae donde habló de la difícil situación del sector automotríz frente a la baja significativa de ventas y de producción, tras la devaluación de diciembre y las deudas acumuladas con los proveedores del exterior por la falta de dólares en las reservas del Banco Central. “, y cuando hablo de esto, estoy metiendo todos los temas juntos. Entonces, nosotros buscamos mejorar en productividad, eficiencia, en la negociación con los proveedores, mientras del lado del gobierno se intenta contribuir por ejemplo como la reducción del impuesto PAIS que viene ahora a comienzos del próximo mes, y también con la reducción de los plazos de pago que eran a 180 días y ahora es a 90″, apuntó Puig que tratando de respaldar las medidas del gobierno libertario al señalar que está “tratando de mejorar desde su lado” admitió que “hay un deterioro de la competitividad”.En ese sentido, consideró importante el anuncio del Gobierno de reponer las exportaciones incrementales sin arancel y de reducir 10 puntos del impuesto PAIS a partir de septiembre con la promesa de eliminarlo en diciembre. “y eso será en diciembre. De cada auto que yo exporto a Brasil, una cuarta parte son impuestos. Y Brasil, cuando exporta lo hace al 7%, y México exporta con 0% de impuestos. Amarok o Taos tienen un 30% de componentes nacionales, es decir que el 70% de las partes pagan el impuesto PAIS, pero de ese 30% de proveedores locales, casi todos tienen insumos importados, por lo cual el impacto del impuesto es mayor al 70% del auto que fabricamos en Pacheco”, señaló Puig., entonces creemos que el año que viene tiene que ser bueno. Los patentamientos no pueden ser menores a 370.000, por la demografía de Argentina y por el poder adquisitivo. No puede ser”, consideró el CEO de Volkswagen al tiempo que señaló: “”.Algo que parece una utopía luego de que señalara que e. “Este año, los patentamientos en general bajaron un 19% hasta julio, nosotros crecimos un 3% en participación de mercado, aunque, y arrancamos recién a mitad de marzo. Pero debemos cerrar la producción de este año con unas 65.000 unidades en total (50% Amarok y 50% Taos), un poco por abajo del año pasado por las circunstancias que mencioné y por el cambio de versión de Amarok. El año pasado fue 72.500 unidades, así que si miramos cómo había empezado el 2024, que se hablaba de 325.000 autos para la industria, no estamos nada mal.”.Cómo fueron las ventas de autos en 2013 durante la gestión de Cristina KirchnerEn 2013, durante la gestión de Cristina Kirchner las cifras llegaron a un récord histórico. Se comercializaron un poco más de 3 millones de autos, entre nuevos y de segunda mano:De acuerdo a las dos cámaras automotrices Acara y la CCA,Ese año, comparación con 2012, la cantidad de vehículos colocados en el mercado. El año anterior se había vendido 840.678 unidades nuevas y 1.754.886 usados. Se concretaron entonces 2.595.564 operaciones, lo cual totaliza 204.699 autos más que un año antes.La otra referencia es 2011, cuando hubo otro período récord para la industria. Las marcas también se batieron para este caso. Hace dos años se habían vendido 858.024 autos nuevos y 1.833.665 usados, lo que generó un número final de 2.691.689 transacciones. Es decir, fueron 108.574 autos más los que los argentinos compraron en 2013, según consignó el diario El Cronista.Analizado sobre el censo vigente en aquel momento, realizado en 2010, en 2013 había en la Argentina 14 millones de hogares, divididos por los más de 2,8 millones de unidades vendidas