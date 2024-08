Axel Kicillof se reunió con Lula da Silva en Brasil y refuerza un vínculo clave que contrasta con Milei

Profundizar nuestros vínculos con este socio comercial clave es fundamental para potenciar el crecimiento bonaerense y seguir construyendo nuestra Patria Grande 🇦🇷🇧🇷 pic.twitter.com/saIBchzT1T — Axel Kicillof (@Kicillofok) August 13, 2024

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kiciillof, consiguió este martes una reunión y una foto con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, el líder político más importante de América Latina y cabeza del país con economía más saludable de la región a partir de su asunción.El encuentro se realizó en el Palacio de Planalto​, sede del Ejecutivo en Brasilia, y, pese a que había trascendidos acerca de la posiblidad de que se diera, no había sido confirmado oficialmente. La abiertamente profunda sintonía política y de modelo económico entre ambos no sólo abre un abanico de posibilidades de inversión para la provincia de Buenos Aires sino que además contrasta de manera contundente con los encuentros únicamente políticos y personales del presidente argentino, Javier Milei, en diversos países extranjeros sin logros en materia económica y financiera, y con insultos y parálisis bilateral con el ejecutivo brasileño.El encuentro estuvo en reserva, hecho que con la reunión y las fotos consumadas sumó al golpe de efecto sobre la mesa libertaria. Es que el cara a cara entre Lula y Kicillof no había sido incluido en la agenda oficial que Carlos Bianco dio a conocer el lunes por la mañana, durante la habitual conferencia de prensa que realiza cada semana en la Casa de Gobierno bonaerense.“En martes vamos a ir a Brasil para tener tres reuniones muy importantes: Kicillof se reunirá con el vicepresidente Geraldo Alckmin; además será recibido por el ministro de Economía (Fernando Haddad) y por el Canciller (Mauro Vieira)”, detalló ayer el ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Consultado sobre la posibilidad de un encuentro entre el presidente Lula y el mandatario bonaerense, el funcionario aclaró que "la agenda que está prevista" era la que había comentado.Tras el encuentro, ambos líderes políticos se expresaron en redes sociales. Kicillof escribió: "Nos reunimos con @LulaOficial,@Haddad_Fernando y @celsoamorim_mre para fortalecer la articulación entre Brasil y la provincia de Buenos Aires y poner en común una agenda de inversiones y desarrollo productivo"."Profundizar nuestros vínculos con este socio comercial clave es fundamental para potenciar el crecimiento bonaerense y seguir construyendo nuestra Patria Grande 🇦🇷🇧🇷", agregó el mandatario bonaerense.Por su parte, Lula destacó fuertemente a Kicillof y a la importancia del territorio bonaerense. "En el Palacio do Planalto recibí al gobernador de la provincia de Buenos Aires, la más grande de Argentina, @Kicillofok, junto al ministro @Haddad_Fernando . Axel también se reunió con el vicepresidente y ministro de Fomento, Industria, Comercio y Servicios, @geraldoalckmin. La provincia de Buenos Aires es la más grande y más industrializada de Argentina", advirtió el líder brasileño.Brasil es uno de los socios comerciales más importantes para la Argentina y, en particular, para la provincia de Buenos Aires. A Kicillof los ministros Bianco; de Hacienda, Pablo López; y la ministra de Comunicación, Jesica Rey.El objetivo es “avanzar en acciones de cooperación económica en materia de inversiones, y proyectos productivos para la provincia de Buenos Aires”, contó el lunes pasado Bianco.Según Infobae, Lula expresó durante el encuentro que mantiene un “compromiso absoluto de colaboración con la provincia”, justo en momentos en que es la más perjudicada en términos de ajuste y finanzas por el gobierno nacional de Milei.El gobierno de Brasil, en una declaración oficial, destacó que el encuentro forma parte de “la diplomacia de América del Sur” y que las reuniones fueron “para tratar asuntos importantes para Brasil y para Argentina”.Milei mantiene una tensa relación con su par brasileño incluso desde antes de ganar las elecciones en Argentina. "Lula ha estado preso por corrupción y es comunista", expresó Milei en su red social X y lo acompañó con un posteo con el título "EL PERFECTO DINOSAURIO IDIOTA".Ante eso, Lula le pidió que se disculpe públicamente, acción que ni el presidente ni el Gobierno argentino hicieron por ahora. En cambio, en su primera visita a Brasil como presidente, Milei fue a abrazarse y mostrarse con el ex presidente Jair Bolsonaro, el principal rival político del líder del PT brasileño.