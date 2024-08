Adorni se arrepintió de no nombrar a Diego: "Negar a Maradona es no ser argentino"

Tras la polémica que llevó que Dalma Maradona salga a cruzarlo, el vocero presidencial,, se arrepintió de no mercionar adurante la efeméride por el “Día Internacional del Zurdo” el pasado martes y tuvo que admitir que "negar a Maradona es no ser argentino".. Yo aparte lo he visto jugar en la cancha. Es innegable que Maradona es un ídolo, en ningún momento ninguneé a Maradona”, intentó aclarar el vocero sobre la polémica que generó en su conferencia matutina en la Sala de Prensa de Casa Rosada el martes.Ayer, con tono irónico, Adorni había aprovechado el Día Internacional del Zurdo para enviar un saludo a distintas figuras del deporte y la música. En esa línea, expresó: “Quiero saludar a Lionel Messi, a Ángel Di María, a Emanuel Ginóbili, a Sergio Maravilla Martínez y a Guillermo Vilas. También a grandes músicos argentinos como Gustavo Cerati o Charly García. Grandes zurdos que en estos casos sí aportaron a la grandeza de la Argentina”.. Esto se interpretó como un ninguneo y desdén hacia el histórico capitán de la Selección Argentina, considerado por muchos, el mejor jugador de la historia del fútbol.“Se me cruzaron jugadores de la Selección y después se me empezaron a cruzar de otros deportes., quiso excusarse el vocero en una entrevista a radio La Red.Adorni atribuyó la polémica que se generó como una “mala interpretación” por cuestiones de “sonido e imagen” sobre un intercambio que mantuvo sin micrófono con la periodista ‘Tati’ Scorciapino, acreditada en Casa Rosada. “Es una de las de las chicas con la que yo me llevo bárbaro, como con casi todos los periodistas de la sala.”, justificó.. Uno puede tener una opinión desde lo personal, porque (Diego) tuvo como ídolo a (Hugo) Chávez o a (Fidel) Castro, pero no…, la brillantez deportiva es absolutamente innegable. Así que jamás lo hubiese ninguneado”, aseguró al referirse al episodio. “”, insistió.El comentario de Adorni desató una fuerte repercusión en las redes sociales y la hija del ídolo, Dalma Maradona, salió al cruce. “¿Le contesto al Muppet o no? Capaz ni hace falta...”, comenzó diciendo sobre la polémica al ser consultada en el prograa de Ángel de Brito, en el canal de streaming Bondi, ante la insistencia de sus compañeros siguió: “Yo quiero saber algo, y esto de verdad lo digo.”. “Preguntales a Messi, a Ginóbili, a Di María, a Maravilla Martínez... Preguntales a todos ellos qué opinan del zurdo que te olvidaste,”, lanzó Dalma.Frente a lo que el vocero lamentó sus dichos y remarcó: “Jamás se me hubiese ocurrido, ni ayer ni en ningún otra oportunidad, ningunear ni a Maradona ni a ningún otro ídolo popular que se haya destacado de la manera que se destacó Maradona. También lamento que esta mala interpretación haya generado de un montón de comentarios desafortunados hacia mi persona que excedieron la crítica”. “”, concluyó Adorni.