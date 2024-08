Sergio Massa y Horacio Rodríguez Larreta irán a EE.UU para promover Vaca Muerta

El ex ministro de Economía Sergio Massa y el ex jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, ambos ex candidatos presidenciales, retomarán sus apariciones públicas en septiembre en Houston, Estados Unidos. Ambos participarán en una disertación organizada por el Instituto Baker de la Universidad Rice, centrada en la promoción del sector energético argentino, particularmente Vaca Muerta. El Instituto Baker, fundado por el republicano James Baker, es un destacado centro de estudios sobre energía.

Massa, quien había pospuesto su regreso desde abril debido a la publicación de su libro sobre su gestión como ministro de Economía, y Larreta, quien aún no ha confirmado si asistirá presencialmente o por Zoom, colaborarán en la producción de informes y estudios sobre la industria energética. La "Iniciativa para el Sector Energético de la Argentina" incluirá talleres y conferencias para evaluar la exploración y producción de petróleo y gas, además de la infraestructura energética como gasoductos y plantas de GNL.Mark P. Jones, profesor del Instituto Baker, señaló que el interés en Argentina ha crecido tras la finalización del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, y advirtió sobre los desafíos en las políticas públicas del país. La iniciativa busca conectar al sector público y privado estadounidense con el desarrollo del sector energético argentino y la posibilidad de ampliar infraestructura clave.Entre los participantes se encuentran los gobernadores de Neuquén, Río Negro y Tierra del Fuego, además de otros políticos y consultores del ámbito energético. La colaboración de Massa y Larreta con el Instituto Baker destaca el interés en potenciar Vaca Muerta y fortalecer la relación entre Argentina y las principales empresas energéticas internacionales presentes en Houston.