Reapareció Gerardo Milman tras la declaración de Cristina Kirchner: qué dijo sobre el intento de magnicidio

Cristina Kirchner apuntó nuevamente sobre la llamada "pista Milman" el juicio por su magnicidio, reapareció Gerardo Milman. El diputado de Juntos por el Cambio habló con la prensa a la salida del Congreso., expresó.En el marco del juicio por el intento de asesinato comenzó el 26 de junio pasado en los tribunales federales de Comodoro Py y tiene como acusados a Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo. La expresidenta declaró y recordó el episodio en el que un testigo, en las horas previas a que se consumara el atentado, lo escuchó decir a MilmanEl diputado de Juntos por el Cambio reapareció y habló con los periodistas a la salida del Congreso, sobre los dichos de Cristina, afirmó.En cuanto a la declaración del testigo que dice haber visto a Milman en el bar Casablanca, el diputado aseguró queEn relación a la persona que escuchó su diálogo aclaró que "es un testigo falso, se hizo una pericia en su teléfono y el mensaje que dijo haber mandado no está". Por último, ante la responsabilidad sobre el intento de magnicidio a la, en ese entonces vicepresidenta, Cristina Kirchner remarcó: "La ex presidenta Cristina Kirchner volvió a insistir en la llamada "pista Milman" durante su declaración en el juicio sobre el intento de magnicidio que sufrió en 2022 y que tiene como acusados a los integrantes de "La banda de los copitos".Cristina sostuvo que el diputado de Juntos por el Cambio Gerardo Milman era comoya que meses antes del intento de magnicidio presentó un proyecto para reducir la custodia que ella tenía frente a su departamento en Recoleta, alegando: "No sea cosa que alguien quiera matarla y después quieran presentarla como una víctima".