Echaron al sacerdote que organizó la visita de diputados libertarios a los represores de la dictadura

La Diócesis de Zárate-Campana decidió echar al sacerdote, que estaba en la mira de la Iglesia por ser parte de la organizació de la una reunión de diputados libertarios con represores, entre ellos Alfredo Astiz, en la cárcel de Ezeiza.que se oponían al testimonio cristiano -máxime proviniendo de un sacerdote-, se le pidió un cambio de actitud y comportamiento en su proceder", comenzaron diciendo en el comunicado.Y explicaron sobre su apartamiento: "Al no observarse hasta el presente el cambio requerido en su actitud, y teniendo en cuenta que el mencionado sacerdote no pertenece a esta Diócesis de Zárate-Campana así como por el bien de la comunidad diocesana, hechas las consultas pertinentes, s”, informó en un comunicado difundido hoy.La sanción se tomó luego de que la propia Conferencia Episcopal emitiera un comunicado tomando distancia de las gestiones que hizo el cura y luego de que el papa Francisco recibiera a víctimas de la última dictadura militar y repudiara en encuentro de los libertarios.que generó una enorme polémica hacia adentro del bloque y con el resto de los integrantes de la Cámara baja, que pidieron la expulsión de ellos.Olivera Ravasi surgió del ultraconservador Instituto del Verbo Encarnado, de Mendoza, es abogado, se doctoró en filosofía e historia, fundó la Orden de San Elías a la que define como “una sociedad de vida apostólica que tiene por fin la misión ad gentes y el apostolado de la contra-revolución cultural”, donde se manifiesta su rechazo a las doctrinas de género, a la ley del aborto y la crítica a la cosmovisión progresista, incluso dentro de la propia Iglesia Católica. El sacerdote es conocido en redes sociales donde tiene el canal de Youtube Que No te la Cuenten para exponer sus ideas.