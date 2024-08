"Sabiendo que puedo estar embarazada me pegó una patada en la panza": qué dicen los chats que se conocieron de Fabiola Yañez

El jueves por la noche trascendieron nuevos chats sobre los episodios de violencia que sufrió la exprimera dama Fabiola Yañez durante su relación con Alberto Fernández. “Con muy (sic) llanto te digo esto. El sabe que yo podría estar embarazada e igual me golpeó. No se qué más decir ni a quién aferrarme”, fue uno de los mensajes más fuertes que intercambió con la secretaria del expresidente, María Cantero.El miércoles el exmandatario fue imputado por los delitos de lesiones leves y graves, doblemente agravadas por el vínculo y amenazas coactivas. En medio del escándalo Alberto decidió renunciar definitivamente a la presidencia del PJ y volvió a intentar remarcar su "inocencia".Sin embargo, el Infobae publicó el jueves por la noche nuevos mensajes que darían cuenta de la violencia de género que habría sufrido Fabiola Yañez y demuestran esa relación de intimidad que la exprimera dama tenía con Cantero quien parecía trataba de "contenerla". “Hola Faby. Quiero que sepas que contas conmigo para lo que necesites. Hablar, gritar, putear o cagarnos de risa. Lo que quieras. No permitas que ningún hdp te baje el ánimo o te entristezca. Todo pasa y vos tenés muchas cosas buenas por hacer. Te quiero mucho y acá estoy”, dice uno de los mensajes del 12 de agosto que Cantero le envía a Fabiola.Después de un saludo de Yañez y otros mensajes, la secretaria le dice: "Siempre van a buscar con que joder". “Y si ese hombre te golpea”, le contesta Yañez.Otro de los fragmentos que compartió el portal da cuenta de un episodio de violencia que sufrió Yañez mientras estaba embarazada y vivía junto a Fernández en la Quinta de Olivos:-María Cantero (MC): Vos tenés que estar bien Faby.-Fabiola Yañez (FY):-MC: Todo esto es una locura-FY:-MC: Cuando quieras voy a verte y hablamos, yo he (sic) muchas cosas Faby. ¿Estás embarazada?-FY: Creo que sí-MC: Es una bendición eso Fabiola. ¿Él sabe?-FY:-MC: Entonces? Él siempre quiso.-FY: No puedo creer cómo se comporta.-MC: Yo perdí un embarazo en 2009 y él me dijo que me hiciera un tratamiento para tener uno. Yo no quise. No puedo creer lo que me decísQué episodios de violencia relató Fabiola Yañez en su denuncia De acuerdo al relato que dió en su denuncia ante la Justicia algunos de los hechos de violencia que Fabiola Yañez habría sufrido por parte de Alberto Fernández son:▪️En 2016: uno de los primeros hecho, según denunció Fabiola, fue cuando Alberto Fernández la obligó a abortar. Fabiola accedió luego de frases intimidatorias como "hay que resolverlo, tenés que abortar".▪️Julio 2021: Yañez aseguró que, cuando compartía un momento en la cama con el por entonces presidente, este le propinó un golpe de puño en el ojo. "¿Qué me hiciste?", preguntó ella. El dirigente no respondió y decidió no continuar con la conversación.▪️Agosto 2021: el imputado provocó el primer hematoma luego de un fuerte zamarreo.▪️Agosto 2021: el 11 de agosto la pareja discutió fuertemente por una conversación de Fernández con Sofía Pacchi, hubo otro zamarreo y generó lesiones en una de las extremidades de la exprimera dama. Al día siguiente, Yañez, que ya estaba embarazada, acusa haber recibido una patada en el vientre.▪️En 2023: la ex primera dama acusa explica que en ese año comenzó a recibir cachetazos en distintas situaciones.▪️28 de junio de 2023: ese día, Fabiola se despertó con mensajes y llamadas intimidantes por parte de su expareja, quien pretendía frenar la realización de la denuncia.