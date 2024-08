"¡La Patria no se vende, se defiende!": el mensaje de Kicillof en homenaje a San Martín y contra Milei

Hoy recordamos al hombre que tanto hizo por nuestra independencia y que luchó con valentía por la verdadera libertad, que es la que incluye a todos y a todas.



Milei dice que lo que busca es traer inversiones y por eso implementó el famoso RIGI. Una vez más, miente descaradamente.



El INDEC dio a conocer el último informe sobre Utilización de la Capacidad Instalada en la industria y los datos son demoledores: desde que llegó Milei, el… pic.twitter.com/THuO0TcoGZ — Axel Kicillof (@Kicillofok) August 16, 2024

En un nuevo aniversario del paso a la inmortalidad, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, homenajeó en sus redes sociales al General José de San Martín. "¡La Patria no se vende, se defiende!", enfatizó."Hoy recordamos al hombre que tanto hizo por nuestra independencia y que, que es la que incluye a todos y a todas", manifestó el mandatario bonaerense.Y luego expresó que "con su legado como bandera, volvemos a decirlo bien claro:".Esta publicación de Kicillof se da luego de apuntar nuevamente contra el presidente Javier Milei por el RIGI desde sus redes sociales: "En el proyecto de Milei no entran el empleo, el valor agregado, el desarrollo tecnológico, la soberanía económica, el ambiente ni nada que se le parezca. Que no nos engañen más".