Oscar Zago disparó contra sus ex compañeros de bloque por la visita a genocidas: "Esa visita no fue autorizada"

El diputado de origen radical y ex titular del bloque libertario Oscar Zago, actual presidente del bloque de diputados nacionales por el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), estalló contra la visita realizada por miembros de La Libertad Avanza (LLA) a ex militares condenados por crímenes de lesa humanidad en Ezeiza. Según Zago, esta visita “no fue autorizada” durante su presidencia del bloque y fue llevada a cabo “a sus espaldas”.

En una entrevista con Radio Splendid, Zago dejó en claro que los responsables de esta visita deben rendir cuentas. “Tienen que hablar los diputados que fueron, los que sabían y los que autorizaron”, insistió, rechazando cualquier responsabilidad que pudiera atribuirse a la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel. Zago cuestionó el proceso de invitación, señalando que “las invitaciones las tiene que cruzar el Ministerio de Defensa” y exigiendo explicaciones sobre por qué Villarruel no fue invitada si era parte del protocolo previsto.Zago también abordó rumores sobre un proyecto para solicitar la prisión domiciliaria de los ex torturadores, aclarando que no tenía conocimiento sobre dicha propuesta. “Fueron condenados y procesados en su momento. Entiendo que las charlas se hicieron cuando yo era presidente del bloque, pero fueron a mis espaldas”, declaró, reafirmando su respeto por la justicia y su compromiso con los principios de verdad y reparación.A pesar de las tensiones actuales, Zago mencionó su voluntad de continuar el diálogo con el oficialismo. “Tuvimos unos meses en los que no pudimos sacar la Ley de Bases. Luego lo logramos dialogando con todos los bloques. Tuvimos que hacer una especie de consenso con el radicalismo”, explicó. Mirando hacia adelante, destacó la importancia de atraer inversiones y trabajar con empresarios para el crecimiento del país, subrayando el papel del RIGI (Registro de Inversiones de Gran Impacto) en este proceso.