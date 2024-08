Desde el entorno de Sergio Massa bregan para que Ricardo Quintela presida el PJ

(R) Fernando ‘Pato’ Galmarini, dirigente peronista y suegro del ex candidato presidencial Sergio Massa, ha propuesto al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, como su candidato para liderar el Partido Justicialista (PJ). En una reciente entrevista con Radio Metro, Galmarini sostuvo que el partido necesita un liderazgo colectivo, ya que “una sola persona ya no puede dirigir” la amplia estructura del peronismo.(r)El ex secretario de Deportes de la Nación durante la gestión Menem expresó su confianza en la capacidad del peronismo para superar la crisis actual, afirmando: “Lo único que ha sobrevivido es el peronismo. El menemismo, el cafierismo, todos han desaparecido. No tengo ninguna duda que el peronismo sale adelante”. Reconoció que, aunque el partido atraviesa un momento difícil, el peronismo siempre ha superado momentos peores y seguirá adelante a pesar de las dificultades internas.El dirigente también abordó temas de actualidad relacionados con el partido, incluyendo las investigaciones sobre el ex presidente Alberto Fernández. Galmarini criticó el manejo del caso de los seguros, señalando que los peronistas deben “terminar con esto”, y destacó la necesidad de que la justicia actúe con rigor en el caso de la denuncia de violencia de género presentada por Fabiola Yañez contra Fernández.Además, pidió una investigación exhaustiva sobre el intento de magnicidio a la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.