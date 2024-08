Macri criticó a la Asociación de Pilotos y los tildó de mafiosos

El sindicato comandado por Pablo Biró otra vez realizó un paro sorpresivo que afectó los vuelos de Aerolíneas Argentinas, Flybondi, JetSmart y Latam. Miles de pasajeros sufrieron demoras y cancelaciones y se creó un desbarajuste fenomenal.



¿Hasta cuándo vamos a sostener este… — Mauricio Macri (@mauriciomacri) August 20, 2024

El expresidente Mauricio Macri criticó a la Asociación Pilotos de Líneas Aéreas por el paro que realizaron este lunes en el Aeroparque Jorge Newbery en reclamo de una recomposición salarial. "El sindicato comandado por Pablo Biró otra vez realizó un paro sorpresivo que afectó los vuelos de Aerolíneas Argentinas, Flybondi, JetSmart y Latam. Miles de pasajeros sufrieron demoras y cancelaciones y se creó un desbarajuste fenomenal", expresó el líder del PRO en una publicación en su cuenta de X."¿Hasta cuándo vamos a sostener este modelo mafioso sindical que le costó más de 10 mil millones de dólares a los argentinos? Pero siguen maltratando a los argentinos y extranjeros que quieren viajar. Todavía no entendieron que basta es basta", agregó.Lo cierto es que la medida de fuerza de la APLA no fue sorpresiva como afirmó Macri sino que había sido anunciada con antelación y duró menos de tres horas, ya que comenzó a las 9.30 de la mañana y terminó a las 12.De todas maneras, la acción del sindicato generó que Aerolíneas Argentinas tuviera que reprogramar 8 vuelos para que salieran desde el aeropuerto de Ezeiza, canceló otros 16 y corrió la hora de despegue de otros para que quedaran fuera del horario de las asambleas.En el caso de Flybondi, un comunicado de la empresa informó que la medida de fuerza gremial "provocó la cancelación de 12 vuelos impactando directamente a más de 2200 pasajeros", y no descartaron "mayores afectaciones a la operación luego de finalizada la medida debido al efecto de arrastre en la programación de vuelos".De acuerdo al cronograma de próximas asambleas dispuesto por los pilotos en distintos aeropuertos del país, la próxima acción gremial será el jueves 22 desde las 21, y por espacio de más tres horas, en el Aeropuerto de Ezeiza, lo que afectará la partida de un buen número de vuelos internacionales que despegan en ese lapso de tiempo.Se estima que las compañías extranjeras, sobre todo, reprogramarán ese día la salida de sus vuelos para después de la medianoche, para no verse obligados a cancelar los servicios que generalmente arriban a Buenos Aires entre dos y dos horas y media antes del horario de retorno a su lugar de origen.El esquema de protestas establecido por los pilotos continuará el martes 27 de agosto, con una reunión en las terminales aéreas de las provincias de Córdoba y Mendoza, de 10 a 13. El miércoles 28, en tanto, habrá asamblea en Ezeiza a partir de las 21, y el viernes viernes 30 de agosto otra reunión en Aeroparque entre las 6 y las 9. Los otros dos gremios anunciarán oportunamente el plan de acción, pero todo indica que unificarán su protesta con la de los pilotos.