En el marco de la fuerte caída del consumo, Makro busca un comprador para sus supermercados mayoristas en la Argentina

La cadena holandesa de Makro venderá sus supermercados en la Argentina. Después de concretar su salida de otros países de la región, el grupo SHV Holdings -uno de los mayores grupos privados de Holanda-, retomó la búsqueda de un comprador para su negocio en el país.En la oficina de Buenos Aires de Makro aseguraron que la cadena no se vendió ni está en venta. Sin embargo, LA NACION pudo confirmar que ya habían sondeado hace un par de años un proceso de desinversión y ahora le entregaron un mandato de venta al banco Santander e iniciaron las rondas de negociaciones con candidatos locales. La lista incluye a los principales jugadores del negocio mayorista en el país y también a algunas cadenas de supermercados tradicionales que buscan hacerse fuerte en la venta al por mayor. Los holandeses quieren alrededor de USD 200 millones para desprenderse de su operación argentina.La venta mayorista de alimentos y bebidas no pudo escapar de la crisis que vive el consumo a nivel nacional. Si bien las cadenas del rubro se vieron beneficiadas por la llegada de nuevos clientes, como los consumidores finales que priorizan el precio por sobre la conveniencia y la comodidad de los supermercados tradicionales, también están sufriendo la caída en las ventas de la que son víctimas sus clientes históricos: los almacenes y autoservicios chinos.Los mayoristas además enfrentan la aparición de nuevos competidores, como las grandes cadenas de supermercados que en los últimos años se volcaron a la venta mayorista, como en los casos de Changomás (la ex Walmart), que compite en el segmento con su propuesta Punto Mayorista, y Carrefour, que después de copar el conurbano con aperturas de su cadena mayorista Maxi, ahora avanza sobre la Ciudad de Buenos Aires.Makro cuenta con 24 supermercados en diez provincias y disputa con cadenas nacionales, como Maxiconsumo, Diarco, Vital y Yaguar, el liderazgo en la venta al por mayor de alimentos, bebidas y artículos de limpieza.La salida de la Argentina forma parte de un proceso de desinversión más amplio, que ya incluyó la venta de sus filiales en Perú, Venezuela y Brasil. Hoy, la cadena solo conserva las operaciones en la Argentina y Colombia.