La primera dama de Brasil se solidarizó con Fabiola Yañez tras su denuncia por violencia de género

La primera dama de Brasil, Janja da Silva, se expresó públicamente sobre la denuncia por violencia de género que la exprimera dama Fabiola Yañez hizo contra el expresidente Alberto Fernández, repudió el hecho y lo describió como "inaceptable": "Mi contacto lo hice directamente con Fabiola por vía telefónica apenas me enteré del caso", contó.En una entrevista con el canal brasileño GloboNews, Janja contó su contacto con Yañez: "Fue directo con Fabiola, vía telefónica, apenas me enteré del caso. Le brindé mi solidaridad y apoyo, así como mi indignación en este momento". Además, agregó: "Las mujeres víctimas de violencia ya se encuentran en una situación de vulnerabilidad debido a debido a la propia violencia sufrida y, a menudo, difícil de aceptar hasta el momento de la denuncia. Precisamente porque tenemos una relación amistosa, decidí no exponer más su intimidad".Cabe recordar, que el expresidente, de buena relación con el presidente de Brasil, Lula Da Silva, fue denunciado por violencia de género hace dos semanas, luego de que Yañez presentara la demanda formal en su contra ante el juez Julián Ercolini a través de una declaración vía Zoom desde Madrid.