Qué declararon María Cantero y Alicia Barrios en la causa contra Alberto Fernández por violencia de género

La periodista Alicia Barrios y la ex secretaria presidencial María Cantero declararon este jueves en el marco de la causa que inició Fabiola Yañez contra su ex pareja Alberto Fernández.En el marco del la ronda de testimonios que tuvo lugar en la Fiscalía Federal, ubicada en el quinto piso de Comodoro Py, Alicia Barrios admitió ser conocedora de "episodios de" que habría sufrido la ex primera dama en manos del exmandatario.A pesar de sus declaraciones, la periodista aclaró que, a diferencia de lo que se menciona en el dictamen de imputación.La declaración se extendió más de una hora en el despacho del fiscal Ramiro González y fue la primera de una lista de testimonios presentados por la querella.La ex primera dama, en su denuncia ampliada, describió a Barrios como una "excelente mujer" que estaba al tanto de su padecer y aseguró que la periodista tenía pleno conocimiento de las visitas que recibía el exjefe de Estado en la quinta de Olivos.Por su parte, María Cantero afirmó que las capturas de, pero dijo que nunca presenció actos de violencia en el seno de la pareja.El teléfono de Cantero fue peritado en el expediente por la contratación de seguros de parte de organismos públicos durante el anterior gobierno y allí apareció una charla de 2021 entre Yañez y Cantero en la que la entonces primera dama le contó de las agresiones y le envió fotos. Por eso fue citada.En tanto, el juez federal Julián Ercolini rechazó hoy que el pedido de la defensa del ex jefe de Estado para que la investigación pase a la justicia de San Isidro. Así, el expediente continuará en los tribunales de Comodoro Py.Para el 26 de agosto está citado Daniel Rodríguez, intendente de la Quinta de Olivos durante la presidencia de Fernández. Es una de las personas de máxima confianza del ex mandatario. Fue chofer, cadete, secretario y hasta cuidador de Dylan. Rodríguez ya fue mencionado en la causa por la Fiesta de Olivos porque fue el encargado de confeccionar permisos falsos para circular, con el logo de Presidencia y su firma. Lo cierto es que Fabiola Yañez, en su denuncia, asegura haber vivido episodios de violencia dentro de la residencia presidencial.Ayer el fiscal también fijó la fecha para escuchar a Federico Saavedra, ex jefe de la Unidad Médica Presidencial: será el 5 de septiembre próximo.