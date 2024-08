Larreta pidió "coherencia" y marcó distancia con Macri respecto al veto a la ley de movilidad jubilatoria

LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES NO PUEDEN SER VETADOS.

Es innegable que la Argentina necesita tener déficit fiscal cero, pero no puede ser nunca a costa de los jubilados.

Coherencia! Defendamos a los jubilados, siempre! — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) August 23, 2024

Luego de que Mauricio Macri apoyara la decisión de Javier Milei de vetar la ley de movilidad jubilatoria, el ex jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta defendió la sanción por parte del Congreso."Los derechos de las personas no puede ser vetados", expresó Larreta en sus redes sociales, marcando así distancia con la postura del titular del PRO.Y agregó: "Es innegable que la Argentina necesita tener déficit fiscal cero, pero no puede ser nunca a costa de los jubilados. ¡Coherencia! Defendamos a los jubilados, ¡siempre!".El proyecto fue acompañado tanto en el Senado también por casi todo el bloque del PRO, con excepción de la senadora Carmen Álvarez Rivero, y abrió otro foco de tensión entre la relación de Milei y Macri.