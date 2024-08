La amenaza de Martín Menem, en plena interna de LLA: "Ningún diputado tiene votos propios"

En medio de la crisis que enfrenta La Libertad Avanza en el Congreso, con reveses en ambas cámaras y la interna del bloque oficialista en Diputados tras la visita de un grupo de legisladores a represores detenidos por crímenes de lesa humanidad, el presidente de la cámara baja, Martín Menem, lanzó un mensaje disciplinador y advirtió que "ningún diputado tiene votos propios; fueron electos gracias a Javier Milei".Luego de que trascendiera que Karina Milei, hermana del Presidente y principal armadora política del oficialismo, tomara la decisión de expulsar del bloque de LLA a Lourdes Arrieta, quien quedó en el centro de la polémica tras intentar despegarse de la visita al penal de Ezeiza y denunciar penalmente a Menem.El riojano confirmó este domingo que el próximo martes se definirá la suerte de la legisladora mendocina, aunque minimizó el peso de esta decisión y remarcó que ninguno de los 38 diputados de La Libertad Avanza tiene votos propios, sino que fueron elegidos gracias a Javier Milei. "No creo que nos quite votos. No creo que diputados que fueron electos gracias y exclusivamente al voto que puso la gente para el presidente Milei, que fueron electos por eso, no creo que tengan la debilidad de no apoyar al presidente que los puso ahí. Sería inadmisible. No creo que se pierdan los votos", sostuvo Menem, en diálogo con Radio Mitre.Además, el legislador buscó quitarle importancia a la interna que vive su partido, aseguró que "es la misma que tienen todos los bloques" e insistió con que los diputados libertarios deben responder al Ejecutivo.