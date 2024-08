Revelaron un audio de Germán Kiczka en el que confirma que estuvo en Iguazú: la hipótesis de la fuga

Germán Kiczka, diputado provincial libertario misionero, acusado de integrar una red de pedofilia y quien está prófugo de la Justicia, estuvo en la localidad de Puerto Iguazú, en la Triple Frontera, lo que alimenta la sospecha de que huyó con destino a Brasil o Paraguay desde allí. Su presencia se confirmó por dos audios que se sumaron a la causa y dan cuenta de que estuvo en el lugar antes de que perdiera sus fueros.Una de las notas de voz, en la que se escucha al propio diputado, expresa: "Rami, ¿cómo andás? Che, Rami, te hago una pregunta: ¿yo me podría ir una escapada mañana para allá y me preparás una pieza? Pero en el hotel económico, el que está allá en el centro. Me voy solo y me quedaría un par de días. No te preocupes por el tema de gastos y eso. Yo solo quiero que me consigas una pieza. Confirmame así me voy mañana a la mañana y después ya hablamos y te cuento un poquito toda esta movida". El otro audio pertenece a una mujer que aseguró haberlo visto en un hotel., señala.Germán Kiczka es mano derecha de Pedro Puerta, hijo de Ramón Puerta, quien estuvo a cargo del Poder Ejecutivo nacional por dos días en el turbulento diciembre de 2001. El legislador habría estado en Puerto Iguazú el martes 20 o miércoles 21, en consonancia con la emisión de las órdenes de arresto sobre él y su hermano Sebastián por parte del juez Miguel Ángel Faria. En el caso de Germán, recién tuvo validez el jueves, cuando se hizo efectivo su desafuero.Kiczka está siendo investigado desde febrero y en las últimas semanas se realizaron allanamientos en su domicilio y en el de sus padres, en los que encontraron, en una de las computadoras que pertenece al diputado, contenido que incluye material de pedofilia y zoofilia. Mientras tanto, la localidad misionera de Apóstoles, donde vive el diputado, se encuentra conmocionada por la noticia.En una conversación con una persona que sería menor de edad, el hermano del diputado, Sebastián Kiczka, le dice: "Yo me bajé una app para ver nenitas...12 años ...". La otra persona le responde: "Vos me pasaste uno una vez y tenía como 7″. Luego el acusado vuelve a escribir: "Quiero la de 14.... No sé cómo, pero siempre zafó". Luego, aseguró haber tenido sexo con menores.En otra conversación, Sebastián le escribió a otra menor con la que chateaba habitualmente:La interlocutora le escribe: "Pero calmate, Sebastián, tiene como cinco años la nena". Sebastián Kiczka remata esa charla con la frase: "Bueno, la voy a esperar 5 años.. Ay Dios, me tengo que sacar esa adicción a las menores".Kiczka, de 44 años, llegó a la Cámara de Diputados en 2021. Tiene una estrecha relación con Pedro Puerta, hijo del exgobernador, expresidente, y exembajador en España, Ramón Puerta. Forma parte del partido libertario Activar, que antes pertenecía a Juntos por el Cambio, pero que en las últimas elecciones jugó a favor de la candidatura de Javier Milei. También es conocido por su faceta de youtuber, donde junto a su hermano realizaba un programa infantil llamado La magia del tío Germán.A comienzo de mes fue allanada la casa de Kiczka, la de su padre y su hermano en línea con otros procedimientos realizados en marzo pasado. Agentes especializados en cibercrimen de la Policía de Misiones llevaron a cabo los allanamientos en Posadas en el marco de una investigación por posible tráfico de material de abuso sexual infantil en internet. Durante aquel operativo, se secuestraron dos celulares y una computadora, todo en el marco de una causa internacional que se inició hace dos años a pedido de la embajada de Estados Unidos.Al diputado le secuestraron una notebook marca Acer. Según el informe, en ese dispositivo se encontraron “. Además, en la misma computadora se hallaron imágenes y varios archivos de video de prácticas zoofílicas (actos sexuales con animales) que involucran a menores, con una edad presuntiva menor a 13 años. Por otro lado, se descubrió que el legislador utilizada la aplicación eMule, un programa popular años atrás, cuya finalidad es compartir todo tipo de archivos.El usuario "German" tenía la carpeta llamada "incoming", y dentro de esta, dos sub carpetas creadas con los nombres "Nueva carpeta" y "Nueva Carpeta 2", en su interior se pudieron visualizar los archivos en cuestión. Además de la computadora, se analizó también un celular utilizado por Sebastián, su hermano y allí también se encontró material sumamente comprometedor. Los peritos hallaron los chats de WhatsApp que también los incriminan.Hace dos semanas, Kiczka le había solicitado a la Cámara de Representantes de Misiones que su renuncia “sea aprobada de forma oficial”. Según el escrito elevado al presidente de la Legislatura, Oscar Herrera Ahuad:. Añadió que “en este contexto, lo más prudente es apartarme de mi función pública, renunciando a los fueros y a la investidura que el cargo conlleva, con el fin de enfrentar el proceso judicial en igualdad de condiciones de demostrar mi inocencia”.En un comunicado público, señaló posteriormente: