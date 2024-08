Mercado Libre denunció a más de 30 bancos por cartelización con MODO

Mercado Libre presentó ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) una denuncia contra los principales bancos de la Argentina por concentración prohibida, cartelización y prácticas coordinadas destinadas a perjudicar a la industria fintech y sus usuarios. La denuncia se centra en la creación y operación de la billetera digital MODO (integrada por 36 bancos) que -según el unicornio de origen argentino dueño de Mercado Pago- restringe la competencia en el sector financiero del país.“Los bancos se concentran ilegalmente en MODO y nunca notificaron ni solicitaron autorización a la CNDC para operar de forma conjunta”, señala Mercado Libre en su comunicado.Esta supuesta falta de notificación representa -según la denuncia- unaque obliga a las empresas a informar acuerdos que puedan afectar el mercado. Modo pertenece a los principales bancos públicos y privados, como Macro, Santander, BBVA, Galicia, ICBC, Nación y Ciudad, entre entre otros (el único grande que no forma parte es el Banco Provincia).Mercado Libre remite en su denuncia a un caso anterior que involucró a los principales bancos del país. En 2018, la CNDC investigó a Prisma, una empresa conformada por los principales bancos, por prácticas anticompetitivas. Como resultado de esa investigación, los bancos fueron obligados a vender sus participaciones en Prisma. Este hecho fue visto en su momento como un avance significativo en el desarrollo de los medios de pago electrónicos en Argentina, facilitando el surgimiento de fintechs y nuevas herramientas digitales para pagos y cobros.Sin embargo, Mercado Libre argumenta que con la creación de MODO, los bancos restablecieron la mismaque había sido desarticulada en el caso de Prisma. “Una vez más, queda claro que su principal motivación es coordinarse para obstaculizar a toda costa a las empresas fintech”, indica el comunicado.La denuncia también se centra en que los 36 bancos involucrados en MODO están, una práctica que, de confirmarse, estaría prohibida bajo la ley de defensa de la competencia. Según Mercado Libre, MODO permite a los bancos coordinar sus estrategias comerciales, lo que les evita competir entre sí en aspectos como promociones, descuentos y servicios.Mercado Libre compara esta situación con la posibilidad de que todos los supermercados se unan bajo una única marca y acuerden en conjunto las promociones y los precios de los productos. Según la compañía, este tipo de cartelización perjudica a los consumidores al limitar su capacidad de elegir entre diferentes ofertas, además de frenar la innovación en el sector.Mercado Libre también denuncia que las prácticas de MODO tienen unen Argentina. En particular, la empresa destaca que los bancos están bloqueando de manera sistemática las transferencias desde cuentas bancarias (CBU) hacia cuentas de pago de fintechs (CVU). Según la denuncia, estos bloqueos y limitaciones a las transferencias son arbitrarios y violan normativas establecidas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).Otro aspecto destacado en la denuncia es el. Mercado Libre acusa a los bancos de compartir entre ellos, a través de MODO, datos sensibles como saldos y movimientos de cuentas, pero de negar este acceso a las fintech, lo que, según la empresa, constituye una práctica anticompetitiva.La denuncia de Mercado Libre llega poco después de una movida similar de MODO contra Mercado Pago. En mayo, la billetera digital de los bancos había denunciado a Mercado Libre ante la misma Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) por comportamientos anticompetitivos exclusorios. La presentación alega un abuso de su posición dominante “en perjuicio de múltiples actores del mercado, incluidos competidores, comercios y consumidores”.El disparador del conflicto en ese momento era que, cuando un comercio tenía un QR provisto por Mercado Pago, solo aceptaba pagos con tarjeta vía QR si el plástico estaba cargado en una billetera de Mercado Pago y los rechaza si el cliente tiene cargada su tarjeta en billeteras bancarias, como MODO. Una norma del BCRA terminaba con esa exclusividad para Mercado Pago y la obligaba a abrir su red a cualquier billetera. Tras varias prórrogas, finalmente la interoperabilidad terminó aplicándose."Es paradójico que Mercado Libre que, ejerciendo su poder de mercado, sea el que denuncia a los bancos, de falta de competencia", manifestaron las entidades en off para Clarín, a la vez que ratificaron que la empresa de Galperín es directamente un “monopolio”.Una entidad de primera línea aseguró para Clarín que no ven "el daño a los consumidores por tener promociones en MODO". "Los bancos compiten entre si aunque exista MODO.y no es el caso", señaló."Está claro quey que el mercado no sea libre", afirmaron acerca del unicornio fundado por Galperín.