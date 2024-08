26.08.2024 / VIOLENCIA DE GÉNERO

Declaró el ex jefe de la Residencia de Olivos: dijo que no vio violencia física pero confirmó gritos

En su declaración en Comodoro Py, el ex intendente de la Quinta de Olivos Daniel Rodríguez desestimó las acusaciones de violencia física que Fabiola Yañez había presentado contra el ex presidente Alberto Fernández. No obstante, aseguró que sí escuchó discusiones acaloradas entre la pareja.