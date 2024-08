Mientras continúa la búsqueda de Germán Kiczka, viralizan un video junto a Bullrich en un spot electoral

Mientras continúa la búsqueda del acusado por pedofilia y ex diputado misionero Germán Kiczka, se viralizó en redes sociales un video donde aparece junto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.En el vídeo de 2023, se observa a la funcionaria brindarle su respaldo al ex legislador del partido Activar. "Estoy con Germán Kiczcka, es candidato a diputado provincial", afirmaba al principio la ex aspirante a la presidencia por Juntos por el Cambio durante la campaña electoral.Al mismo tiempo, resaltaba: "Él como licenciado en relaciones internacionales sueña con una Misiones integrada, con producción y trabajo"."Sueña que cada misionero tenga su empleo y que cada uno pueda ser emprendedor", agregó Bullrich que le deseó suerte al hombre que hoy se encuentra prófugo de la Justicia.En este contexto, la titular de la cartera de Seguridad apuntó hoy contra la Legislatura de Misiones por "sacarle tarde los fueros" al acusado de integrar una red de pedofilia.Bullrich aseguró que "lo empezaron a buscar desde que la provincia avisó", a la vez que recalcó: "Lo vamos a agarrar".